Belleza en Colombia: marcas nacionales ganarían terreno histórico en 2026

Según las proyecciones más recientes, el mercado nacional no solo superará el promedio de crecimiento regional entre 2026 y 2035, sino que vivirá un auge sin precedentes de las marcas locales. Se estima que las empresas colombianas podrían arrebatar entre 3 y 6 puntos de participación de mercado a los gigantes internacionales. Con una valoración que apunta a los US$398.91 millones, el sector se transforma impulsado por un consumidor que ahora prioriza la tecnología en casa, la sostenibilidad y el "orgullo patrio" en sus rutinas de cuidado personal.

Crecimiento del sector belleza: Colombia superaría el promedio regional

El panorama económico para el sector de la estética y el cuidado personal en el país es optimista. De acuerdo con cifras de Expert Market Research y análisis de Krika Cosmetics, la industria nacional proyecta un crecimiento de entre el 8% y el 10% para 2026 frente a las cifras de 2025. Este dinamismo sitúa a Colombia por encima de la media en América Latina, consolidándose como un hub de cosmética y bienestar.

Este repunte no es casualidad; responde a una recuperación robusta del consumo presencial en tiendas y peluquerías, combinada con la madurez del comercio electrónico. Los colombianos están invirtiendo más en su imagen, pero con un enfoque híbrido: buscan la experiencia en el salón, pero exigen mantener resultados profesionales en la comodidad de su hogar.

Tendencias de consumo: Skincare y herramientas profesionales lideran el gasto

El bolsillo de los hogares colombianos está cambiando sus prioridades. El análisis del sector revela que el gran ganador del 2026 serán las herramientas y accesorios de belleza (cepillos eléctricos, dispositivos faciales, planchas y secadores), con un aumento proyectado en ventas de entre el 15% y el 25%. La tendencia es clara: el consumidor quiere tecnología que facilite la vida.

En segundo lugar, se mantiene el reinado del cuidado de la piel (skincare). Se estima un crecimiento de entre el 12% y el 18%, impulsado por usuarios cada vez más educados que leen etiquetas y buscan activos potentes. Por su parte, el cuidado capilar (hair care) y las fragancias mantendrán un ritmo constante, enfocados en la salud del cuero cabelludo y las experiencias sensoriales, respectivamente.

El dato: El maquillaje evolucionará hacia productos híbridos que no solo dan color, sino que tratan la piel, creciendo a un ritmo moderado pero sostenido del 6% al 10%.

El auge de las marcas nacionales frente a las internacionales

Quizás el dato más revelador para la economía local es el fortalecimiento de la industria propia. Las proyecciones indican que las marcas colombianas sumarían hasta 6 puntos porcentuales de participación de mercado para 2026.

Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, explica que esto se debe a tres factores clave:

Capacidad de respuesta: Las marcas locales lanzan tendencias más rápido.

Las marcas locales lanzan tendencias más rápido. Precios competitivos: Al producir localmente, esquivan parte de la volatilidad del dólar.

Al producir localmente, esquivan parte de la volatilidad del dólar. Conexión cultural: El uso de ingredientes nativos y naturales conecta emocionalmente con el comprador.

Las firmas internacionales se verán obligadas a ajustar sus estrategias de precios y sostenibilidad si no quieren ceder terreno ante un competidor local cada vez más sofisticado y agresivo comercialmente.

Sostenibilidad y ‘skinimalismo’: requisitos, no opciones

Para el 2026, ser "verde" dejará de ser una etiqueta de marketing para convertirse en un factor decisivo de compra. Se calcula que entre el 35% y el 45% de las consumidoras en Colombia descartarán marcas que no ofrezcan empaques reciclables o fórmulas responsables.

A esto se suma la tendencia global del 'skinimalismo': rutinas de menos pasos pero mayor eficacia. El mercado exige honestidad, trazabilidad y transparencia. Aunque el sector enfrenta desafíos como el costo de las materias primas, la oportunidad para emprendedores que apuesten por la venta directa y el contenido digital (redes sociales) es inmensa. El futuro de la belleza en Colombia es tecnológico, sostenible y, sobre todo, local.