Belleza en Colombia: marcas nacionales ganarían terreno histórico en 2026
La industria de la belleza en Colombia se perfila como uno de los motores económicos más sorpresivos para los próximos años.
Noticias RCN
01:55 p. m.
Según las proyecciones más recientes, el mercado nacional no solo superará el promedio de crecimiento regional entre 2026 y 2035, sino que vivirá un auge sin precedentes de las marcas locales. Se estima que las empresas colombianas podrían arrebatar entre 3 y 6 puntos de participación de mercado a los gigantes internacionales. Con una valoración que apunta a los US$398.91 millones, el sector se transforma impulsado por un consumidor que ahora prioriza la tecnología en casa, la sostenibilidad y el "orgullo patrio" en sus rutinas de cuidado personal.
Crecimiento del sector belleza: Colombia superaría el promedio regional
El panorama económico para el sector de la estética y el cuidado personal en el país es optimista. De acuerdo con cifras de Expert Market Research y análisis de Krika Cosmetics, la industria nacional proyecta un crecimiento de entre el 8% y el 10% para 2026 frente a las cifras de 2025. Este dinamismo sitúa a Colombia por encima de la media en América Latina, consolidándose como un hub de cosmética y bienestar.
Este repunte no es casualidad; responde a una recuperación robusta del consumo presencial en tiendas y peluquerías, combinada con la madurez del comercio electrónico. Los colombianos están invirtiendo más en su imagen, pero con un enfoque híbrido: buscan la experiencia en el salón, pero exigen mantener resultados profesionales en la comodidad de su hogar.
Tendencias de consumo: Skincare y herramientas profesionales lideran el gasto
El bolsillo de los hogares colombianos está cambiando sus prioridades. El análisis del sector revela que el gran ganador del 2026 serán las herramientas y accesorios de belleza (cepillos eléctricos, dispositivos faciales, planchas y secadores), con un aumento proyectado en ventas de entre el 15% y el 25%. La tendencia es clara: el consumidor quiere tecnología que facilite la vida.
En segundo lugar, se mantiene el reinado del cuidado de la piel (skincare). Se estima un crecimiento de entre el 12% y el 18%, impulsado por usuarios cada vez más educados que leen etiquetas y buscan activos potentes. Por su parte, el cuidado capilar (hair care) y las fragancias mantendrán un ritmo constante, enfocados en la salud del cuero cabelludo y las experiencias sensoriales, respectivamente.
El dato: El maquillaje evolucionará hacia productos híbridos que no solo dan color, sino que tratan la piel, creciendo a un ritmo moderado pero sostenido del 6% al 10%.
El auge de las marcas nacionales frente a las internacionales
Quizás el dato más revelador para la economía local es el fortalecimiento de la industria propia. Las proyecciones indican que las marcas colombianas sumarían hasta 6 puntos porcentuales de participación de mercado para 2026.
Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, explica que esto se debe a tres factores clave:
- Capacidad de respuesta: Las marcas locales lanzan tendencias más rápido.
- Precios competitivos: Al producir localmente, esquivan parte de la volatilidad del dólar.
- Conexión cultural: El uso de ingredientes nativos y naturales conecta emocionalmente con el comprador.
Las firmas internacionales se verán obligadas a ajustar sus estrategias de precios y sostenibilidad si no quieren ceder terreno ante un competidor local cada vez más sofisticado y agresivo comercialmente.
Sostenibilidad y ‘skinimalismo’: requisitos, no opciones
Para el 2026, ser "verde" dejará de ser una etiqueta de marketing para convertirse en un factor decisivo de compra. Se calcula que entre el 35% y el 45% de las consumidoras en Colombia descartarán marcas que no ofrezcan empaques reciclables o fórmulas responsables.
A esto se suma la tendencia global del 'skinimalismo': rutinas de menos pasos pero mayor eficacia. El mercado exige honestidad, trazabilidad y transparencia. Aunque el sector enfrenta desafíos como el costo de las materias primas, la oportunidad para emprendedores que apuesten por la venta directa y el contenido digital (redes sociales) es inmensa. El futuro de la belleza en Colombia es tecnológico, sostenible y, sobre todo, local.