Cómo aplicar a Salvavidas al Empleo antes de que se agoten los cupos en Bogotá

La estrategia Salvavidas al Empleo, impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, entra en su fase más decisiva: la inscripción de micro y pequeñas empresas que buscan aliviar el impacto del aumento del salario mínimo en sus nóminas. Según confirmó la entidad, los cupos son limitados y podrían agotarse antes del 27 de febrero.

A diferencia de otras convocatorias generales, este programa tiene una meta específica: proteger 10.000 empleos formales en Bogotá mediante un pago único que compensa parte de los costos de seguridad social de trabajadores que devengan un salario mínimo.

¿Qué empresas pueden aplicar y cuáles quedan por fuera?

El programa no está abierto a todas las empresas. Solo pueden postularse microempresas (hasta 10 trabajadores) y pequeñas empresas (hasta 50 empleados) con matrícula mercantil activa en Bogotá y que no sean unipersonales.

Además, deben pertenecer a seis sectores priorizados:

Alojamiento y servicios de comida

Construcción

Manufactura

Transporte y almacenamiento

Comercio y reparación de vehículos

Actividades artísticas y entretenimiento

Un taller automotriz, una panadería, un restaurante o una tienda de ropa formalmente constituida podrían aplicar, siempre que tengan trabajadores con contrato laboral que devenguen el salario mínimo.

El alivio económico cubre hasta cinco empleados en microempresas y hasta diez en pequeñas empresas.

Paso a paso para postularse correctamente

La inscripción se realiza exclusivamente a través del portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá (bogota.gov.co), en la sección “Salvavidas al Empleo”.

Los empresarios deben adjuntar cuatro documentos obligatorios:

RUT de la empresa.

Documentos de identidad de los trabajadores postulados.

Contratos laborales vigentes.

Certificación bancaria de la empresa.

Tras el cierre de inscripciones, en marzo se verificará la información y se publicará el listado de beneficiarios. En abril, las empresas habilitadas deberán cargar las planillas de seguridad social de febrero y marzo para recibir el desembolso.

El pago será de $800.000 por trabajadora (incluye mujeres, personas trans y no binarias) y $700.000 por trabajador hombre, bajo un enfoque diferencial de género adoptado por la administración distrital.

Desde la Secretaría han reiterado que el objetivo no es subsidiar indefinidamente a las empresas, sino permitir un ajuste gradual en los costos laborales durante el primer semestre del año y evitar despidos en sectores con mayor vulnerabilidad económica.

Con el cupo acercándose al límite de 10.000 trabajadores protegidos, las autoridades recomiendan a los empresarios interesados iniciar el proceso lo antes posible para no quedar por fuera de la convocatoria.