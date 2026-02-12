CANAL RCN
Cómo aplicar a Salvavidas al Empleo antes de que se agoten los cupos en Bogotá

La Secretaría de Desarrollo Económico confirmó que el programa busca proteger 10.000 empleos y podría cerrar antes del 27 de febrero si se completa el límite de beneficiarios.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
06:40 p. m.
La estrategia Salvavidas al Empleo, impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, entra en su fase más decisiva: la inscripción de micro y pequeñas empresas que buscan aliviar el impacto del aumento del salario mínimo en sus nóminas. Según confirmó la entidad, los cupos son limitados y podrían agotarse antes del 27 de febrero.

A diferencia de otras convocatorias generales, este programa tiene una meta específica: proteger 10.000 empleos formales en Bogotá mediante un pago único que compensa parte de los costos de seguridad social de trabajadores que devengan un salario mínimo.

¿Qué empresas pueden aplicar y cuáles quedan por fuera?

El programa no está abierto a todas las empresas. Solo pueden postularse microempresas (hasta 10 trabajadores) y pequeñas empresas (hasta 50 empleados) con matrícula mercantil activa en Bogotá y que no sean unipersonales.

Además, deben pertenecer a seis sectores priorizados:

  • Alojamiento y servicios de comida
  • Construcción
  • Manufactura
  • Transporte y almacenamiento
  • Comercio y reparación de vehículos
  • Actividades artísticas y entretenimiento

Un taller automotriz, una panadería, un restaurante o una tienda de ropa formalmente constituida podrían aplicar, siempre que tengan trabajadores con contrato laboral que devenguen el salario mínimo.

El alivio económico cubre hasta cinco empleados en microempresas y hasta diez en pequeñas empresas.

Paso a paso para postularse correctamente

La inscripción se realiza exclusivamente a través del portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá (bogota.gov.co), en la sección “Salvavidas al Empleo”.

Los empresarios deben adjuntar cuatro documentos obligatorios:

  • RUT de la empresa.
  • Documentos de identidad de los trabajadores postulados.
  • Contratos laborales vigentes.
  • Certificación bancaria de la empresa.

Tras el cierre de inscripciones, en marzo se verificará la información y se publicará el listado de beneficiarios. En abril, las empresas habilitadas deberán cargar las planillas de seguridad social de febrero y marzo para recibir el desembolso.

El pago será de $800.000 por trabajadora (incluye mujeres, personas trans y no binarias) y $700.000 por trabajador hombre, bajo un enfoque diferencial de género adoptado por la administración distrital.

Desde la Secretaría han reiterado que el objetivo no es subsidiar indefinidamente a las empresas, sino permitir un ajuste gradual en los costos laborales durante el primer semestre del año y evitar despidos en sectores con mayor vulnerabilidad económica.

Con el cupo acercándose al límite de 10.000 trabajadores protegidos, las autoridades recomiendan a los empresarios interesados iniciar el proceso lo antes posible para no quedar por fuera de la convocatoria.

