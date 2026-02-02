CANAL RCN
Colombia

Gobierno ‘se echa para atrás’ y retira el proyecto de ley que perjudicaba a las apps de transporte

El proyecto se conoció hace pocas horas y había generado múltiples opiniones en contra.

Apps de transporte.
Apps de transporte. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 02 de 2026
06:16 p. m.
El Gobierno puso el freno y retiró el proyecto que aumentaba las sanciones a las plataformas digitales de transporte, incluyendo Uber.

Esta iniciativa contemplaba una serie de sanciones para los conductores de vehículos particulares que trabajan con las apps, como para los usuarios. Sin embargo, después del eco generado, la retiró.

Millonarias sanciones y otras medidas

El proyecto era el 347/2026 y había sido radicado hace poco en el Congreso. También se conocía como régimen sancionatorio del sector transporte. Para los pasajeros, había multas de hasta 4.7 millones de pesos y se planteaban inmovilizaciones de hasta por cuatro meses.

“Esto no es un proyecto improvisado ni sacado de la manga. Esto sale de un trabajo estratégico en el sector”, esto comentó la ministra María Fernanda Rojas, el pasado 20 de enero.

Una de las voces que más cuestionó la iniciativa fue el presidente ejecutivo de Allianz en Colombia, José Daniel López, al mencionar lo siguiente: “Lo que hace es asfixiar y en la práctica prohibir la operación de las plataformas de movilidad”.

¿Por qué se retiró el proyecto?

Incluso, la propia plataforma de Uber se pronunció e hizo énfasis en que “usar la tecnología no es un delito”. “Criminalizar el uso no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y seguridad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores en moto y vehículos particulares, así como la estabilidad y tranquilidad de las familias”, afirmó.

El rumbo no debería ser castigar lo que funciona, sino confiar en los ciudadanos y en su capacidad de elegir cómo generar ganancias y cómo moverse.

A las pocas horas, el Gobierno tomó la decisión de retirarlo, asegurando que ha habido interpretaciones erradas. El jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, Luis Gabriel Serna, apuntó que se le harán ajustes al articulado para que haya mayor claridad y se entienda lo acordado en las mesas de negociación adelantadas con los gremios de carga.

