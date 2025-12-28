CANAL RCN
Tendencias

Estas son las referencias en la sesión de J Balvin con Bizarrap: habría indirecta a Residente

Bizarrap apareció en una trasmisión en vivo en donde explicó todas las referencias ocultas que aparecen en la letra y videoclip de la sesión grabada junto a J Balvin.

J Balvin Bizarrap
FOTO: Bizarrap

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
12:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 26 de diciembre, J Balvin publicó su más reciente lanzamiento en colaboración con el famoso productor argentino Bizarrap, quien ha sacado sesiones musicales con grandes estrellas de la música, incluyendo a los colombianos Shakira y Lalo Ebratt.

Así fue la insólita reacción de Bizarrap a 'La Quemona': "Es un infierno este tema"
RELACIONADO

Así fue la insólita reacción de Bizarrap a 'La Quemona': "Es un infierno este tema"

En estas mismas sesiones fue en donde se lanzó la tiradera de Residente hacia Balvin, por lo que muchos pensaron que podría ser una respuesta. Sin embargo, fue un tema musical con algunos tintes de vallenato en la intro.

Por otro lado, Balvin dejó algunas referencias ocultas en medio de la letra y el video, las cuales fueron explicadas por Bizarrap en una reciente trasmisión en vivo en el canal de Kick de 'Davo Zeneixe'. Allí, de entrada, se aclaró que ya todo está en buenos términos con Residente.

Las referencias ocultas en la sesión de Bizarrap

En uno de los frames del videoclip, Bizarrap mostró que una de las hojas que vuela por el estudio aparecen unas letras. Se alcanza a leer el nombre de dos artistas: Jon Z y Wiz Khalifa, aunque el productor comentó que la letra de una de sus sesiones.

Otro de los detalles que contó, es que el mismo streamer Davo estuvo haciendo parte activa de la canción, indicando que una de sus ideas quedó plasmada en la introducción de la canción, justo antes de la entrada de Balvin.

Por otro lado, en las redes sociales se ha venido especulando con una indirecta de Balvin hacia Residente. El colombiano dice "I just do it for fun" que significa lo que dijo René en su momento: "Lo hago pa' divertirme".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

La banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerá en un capítulo de Los Simpsons

Artistas

Así fue la insólita reacción de Bizarrap a 'La Quemona': "Es un infierno este tema"

La casa de los famosos

¿Altafulla regresó con su expareja tras romance con Karina García? Videos encendieron los rumores

Otras Noticias

Migrantes

Migrantes indocumentados estarían cediendo la tutela de sus hijos en los EE. UU. ante aumento en las deportaciones

Activistas han llegado a tener a más de 500 niños bajo su custodia, desde que el Gobierno inició con las redadas.

Medellín

Estas son las vías alternas tras la emergencia vial que mantiene cerrada la vía Medellín–Urabá

Las lluvias provocaron múltiples deslizamientos entre Dabeiba y Mutatá. Autoridades mantienen el cierre.

Subsidios en Colombia

A estos subsidios puede aplicar en 2026, dependiendo de su nivel del Sisbén y edad

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores

Junior de Barranquilla

Luis Fernando Muriel habló sobre su posible llegada al FPC: "La pelota está del otro lado"