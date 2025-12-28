Estas son las referencias en la sesión de J Balvin con Bizarrap: habría indirecta a Residente

Este 26 de diciembre, J Balvin publicó su más reciente lanzamiento en colaboración con el famoso productor argentino Bizarrap, quien ha sacado sesiones musicales con grandes estrellas de la música, incluyendo a los colombianos Shakira y Lalo Ebratt.

En estas mismas sesiones fue en donde se lanzó la tiradera de Residente hacia Balvin, por lo que muchos pensaron que podría ser una respuesta. Sin embargo, fue un tema musical con algunos tintes de vallenato en la intro.

Por otro lado, Balvin dejó algunas referencias ocultas en medio de la letra y el video, las cuales fueron explicadas por Bizarrap en una reciente trasmisión en vivo en el canal de Kick de 'Davo Zeneixe'. Allí, de entrada, se aclaró que ya todo está en buenos términos con Residente.

Las referencias ocultas en la sesión de Bizarrap

En uno de los frames del videoclip, Bizarrap mostró que una de las hojas que vuela por el estudio aparecen unas letras. Se alcanza a leer el nombre de dos artistas: Jon Z y Wiz Khalifa, aunque el productor comentó que la letra de una de sus sesiones.

Otro de los detalles que contó, es que el mismo streamer Davo estuvo haciendo parte activa de la canción, indicando que una de sus ideas quedó plasmada en la introducción de la canción, justo antes de la entrada de Balvin.

Por otro lado, en las redes sociales se ha venido especulando con una indirecta de Balvin hacia Residente. El colombiano dice "I just do it for fun" que significa lo que dijo René en su momento: "Lo hago pa' divertirme".