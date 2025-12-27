Así fue la insólita reacción de Bizarrap a 'La Quemona': "Es un infierno este tema"

'La Quemona' es una polémica canción creada por el cantautor tumaqueño Mishelle Master Boys, lanzada en el 2004 y que logró mantenerse a lo largo de los años en la memoria de los colombianos, debido a su explícita letra hablando de una infidelidad.

Años después, el fenómeno llegó hasta uno de los más grandes streamers de Latinoamérica, el argentino 'Davo Xeneize', quien llegó a reaccionar a esta canción y ahora está obsesionado, pues se la mostró a sus amigos y hasta al mismo Bizarrap, famoso productor argentino quien está detrás de las populares Bzrp Sessions.

Así reaccionó Bizarrap a 'La Quemona'

Bizarrap visitó el stream de Davo para reaccionar a su session junto a J Balvin, pero en el chat, los espectadores comenzaron a pedir que pusieran 'La Quemona', causando curiosidad en el DJ, quien terminó escuchando gran parte de la canción.

Aunque la primera mitad de la canción Bizarrap destacó que estaba muy buena y llegó a bailar y disfrutar de la misma, cuando llegó a la parte explícita de los gemidos, no aguantó la risa y cuestionó el rumbo que tomó la canción.

"Ah, se cebó", dijo el 'Biza'. "Pasó a ser un tema de El Bananero", recordando al youtuber uruguayo que tiene temas de parodia muy parecidos.

El cantante de 'La Quemona' le agradeció a Davo por la difusión

Tras la popularidad de los clips de Davo Xeneize reaccionando a esta canción, Mishelle Master Boys apareció en sus redes sociales en donde le agradeció por darle difusión a una canción que lo ha mantenido presente en plataformas digitales durante más de dos décadas.

"Davo, agradecido por todo lo que está haciendo, metiéndole duro y dispuesto para que hagamos un stream", comentó.