Taylor Swift lideró ventas globales de música en 2025 por cuarto año consecutivo

La intérprete de Shake It Off superó en la lista al grupo de K-pop Stray Kids, que alcanzó su mejor posición hasta la fecha.

Taylor Swift rompe récord al ser la artista más escuchada del año
Foto: AFP.

febrero 22 de 2026
12:53 p. m.
La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) anunció este miércoles que la estadounidense Taylor Swift fue la artista que más álbumes vendió en el mundo durante 2025, por cuarto año consecutivo y por sexta vez en total.

La distinción reconoce al intérprete con mejores cifras en ventas de álbumes y sencillos —en formatos digitales, físicos o en streaming— a lo largo del año natural, aunque la federación no comunica el volumen total de ventas.

Un logro histórico para la cantante

La intérprete de Shake It Off, de 36 años, superó en la lista al grupo de K-pop Stray Kids, que alcanzó su mejor posición hasta la fecha y se mantuvo por tercer año consecutivo en el top cinco mundial. En tercer lugar se ubicó el rapero canadiense Drake.

En octubre, Swift lanzó su duodécimo álbum, The Life Of A Showgirl, que registró la mejor semana de estreno del año y la más exitosa de toda su carrera. “El sexto premio IFPI Global Artist of the Year otorgado a Taylor Swift es un logro verdaderamente histórico”, declaró Victoria Oakley, presidenta de la federación con sede en Londres.

El top diez mundial de ventas

El listado de los artistas más vendidos en 2025 lo completan nombres de gran peso en la industria musical:

  1. Taylor Swift
  2. Stray Kids
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Bad Bunny
  6. Kendrick Lamar
  7. Morgan Wallen
  8. Sabrina Carpenter
  9. Billie Eilish
  10. Lady Gaga
    El puertorriqueño Bad Bunny, que actuó en el espectáculo de descanso de la Super Bowl y recientemente triunfó en los premios Grammy, se situó en el quinto puesto, por delante del rapero estadounidense Kendrick Lamar.
