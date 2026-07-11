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Así pasa sus días Epa Colombia en prisión: su pareja reveló detalles de la visita

Epa Colombia se sigue preparándose en prisión: Karol Samantha contó cómo avanza.

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Fotos: Canal RCN

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noviembre 07 de 2026
06:55 p. m.
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Karol Samantha visitó a Epa Colombia en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, y contó cómo encontró a la empresaria durante el encuentro. A través de un video publicado en Instagram, reveló que Daneidy Barrera está participando en actividades de formación, terminó un curso de maquillaje y estaría compartiendo sus conocimientos con otras mujeres privadas de la libertad.

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La visita dejó un mensaje que llamó la atención de los seguidores de la influencer. Su pareja aseguró que salió del centro penitenciario orgullosa de la actitud con la que Daneidy está afrontando esta etapa de su vida y de su interés por aprovechar el tiempo mientras cumple su condena.

“Hoy salgo muy motivada, muy orgullosa de la mujer que es Dane”, expresó Samantha en la grabación que compartió desde las afueras del establecimiento penitenciario, ubicado en Ibagué.

¿Qué está haciendo Epa Colombia en la cárcel?

Uno de los detalles que más destacó Karol Samantha fue el proceso de aprendizaje que adelanta la empresaria. Según contó, Epa Colombia terminó recientemente una formación relacionada con el maquillaje, una actividad con la que continúa adquiriendo herramientas y conocimientos durante su permanencia en prisión.

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Además, su pareja explicó que Daneidy está vinculada a procesos de capacitación dirigidos a otras mujeres privadas de la libertad. Aunque no entregó mayores detalles sobre los cursos ni sobre el alcance de estas actividades, aseguró que la empresaria se encuentra motivada y comprometida con su formación.

Samantha también manifestó que su pareja tiene como objetivo cumplir su condena y poder reencontrarse con su familia y las personas que la han acompañado durante este proceso.

¿Qué dijo Karol Samantha después de visitar a Epa Colombia?

En el video, la pareja de la influencer la describió como una mujer valiente y destacó la disposición con la que está enfrentando esta situación.

“Dane de verdad es una mujer súper valiente afrontando esta dura prueba. Les manda muchísimos saludos a todas las personas que siempre la han apoyado”, comentó.

También transmitió el agradecimiento de la empresaria hacia quienes siguen pendientes de su situación y le envían mensajes de respaldo a través de las redes sociales.

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La publicación generó comentarios entre sus seguidores, especialmente por las actividades académicas que estaría realizando dentro del centro penitenciario.

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