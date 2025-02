¡Asombro total en La Casa de los Famosos Colombia 2025! Se confirmó el nuevo eliminado

En La Casa de los Famosos Colombia 2025 se vivió una nueva noche llena de tensión. La razón fue que los televidentes y los participantes tuvieron que ser testigos de una eliminación más.

A lo largo de la semana que tuvo 'congelados' que emocionaron al máximo a Melissa Gate, el 'Flaco' Solorzano, La Liendra, Mauricio Figueroa, La Abuela y Yina Calderón, quedaron cinco personas en la placa de eliminación.

Se trata de Karina García y La 'Toxi Costeña', que fueron nominados por integrantes de la 'casa más famosa de Colombia'. Además, Mauricio Figueroa, que fue elegido por la líder de la semana, Yina Calderón, que fue enviada por el 'jefe' tras faltarle el respeto a Melissa Gate, y Cristian Pasquel, que fue el menos votado por el público.

Las votaciones se pudieron realizar en la página web oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y estuvieron muy parejas. ¿Quién fue el que abandonó el reality?

Esta fue la persona eliminada en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En la parte final del capítulo de este domingo 16 de febrero, se confirmó que la persona que no seguirá en La Casa de los Famosos Colombia 2025 es Cristian Pasquel.

El creador de contenido fue el menos votado por el público y no pudo reingresar a seguir compartiendo con sus compañeros. Sin embargo, reconoció que la experiencia fue maravillosa para él y que le dejó un sinfín de aprendizajes.

No obstante, no se irá así no más, sino que tendrá la posibilidad de enviarle un último mensaje a los otros famosos que aún siguen conviviendo en La Casa de los Famosos Colombia 2025. ¿Qué les dirá?

Estos han sido todos los eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2025

La Casa de los Famosos Colombia 2025 tuvo eliminados desde el primer día. Los primeros nombres que han abandonada el reality son:

Kata Otálvaro.

Sofía Avendaño.

Marlon Solorzano.

Jery Sandoval.

Cristian Pasquel.

Asimismo, es importante recordar que Yina Calderón ya está incluida en la placa de la próxima semana por moverse en el 'congelados' en el que ingresó su hermana.