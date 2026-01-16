¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta reveló cómo es su relación con La Liendra

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran a días de culminar su primera semana en la competencia, de modo que, algunos de estos ya han protagonizado contundentes rencillas que han puesto en vilo la convivencia del lugar.

No obstante, Nicolás Arrieta, quien se convirtió en el primer nominado de la temporada, ha protagonizado algunos momentos que ya son virales en redes sociales, pues el influencer ha llamado la atención con comentarios, bailes nocturnos y hasta contundentes declaraciones sobre polémicas del pasado.

Nicolás Arrieta habla sobre La Liendra

No cabe duda de que algunos famosos han sentido bastante interés por la vida de Arrieta ya que el famoso es considerado como una de las figuras públicas pioneras en el mundo del internet.

Por esto, su amplio recorrido en dicho medio lo ha llevado a relacionarse con varias de las figuras más reconocidas hoy en día como Yeferson Cossio, Westcol y La Liendra.

Cabe recordar que con este último se desató todo un escándalo nacional, en el año 2023, a raíz de su enfrentamiento en ‘Stream Fighters’ en el que Nicolás golpeó la cara de Gómez con una cartilla ‘Nacho’.

Fue así como el tema volvió a ser objeto de discusión entre los participantes, quienes indagaron por la relación actual que posee con el también empresario. Según Arrieta, dicho asunto ya habría sido superado ya que incluso Gómez ahora se dedica a crear contenido diferente al que solía hacer en sus inicios.

No, ya bien… le di un nachaso y el man cambió ya que ahora hace documentales. Lo arreglamos, pero nunca hemos sido panas, explicó.

Así mismo, el hombre también explicó cómo es su relación actual con demás creadores de contenidos con los que inició su paso por el mundo de YouTube y demás redes sociales en dicha época. No obstante, dejó claro que su vínculo con Yeferson Cossio se vio impactado por asuntos legales en los que Westcol también tuvo participación.

¿Por qué Nicolás Arrieta está nominado?

Durante el primer capítulo de la temporada, el ‘Jefe’ decidió sorprender a los famosos con globos que, de manera aleatoria, contenían poderes ocultos. Sin embargo, no todos corrieron con suerte ya que varios se quedaron con las manos vacías.

Por su parte, Renzo obtuvo el poder de nominar a un jugador por lo que decidió que Nicolás debía ir a la placa al no haber participado en los conversatorios previos a la competencia.