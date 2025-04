Yina Calderón volvió a dejar en 'shock' a Melissa Gate con un inesperado regalo: ¿cuál fue?

En la tarde del 13 de abril, antes de que se llevará a cabo la última jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, ocurrió una acción que ni los televidentes ni los participantes se esperaban.

Yina Calderón, que durante la semana anterior afirmó que le hablaría fuerte a Melissa Gate cuando regresara de La Casa de los Famosos All-Stars, le terminó haciendo un regalo inesperado. ¿Cuál fue? ¿Qué explicación le dio la DJ y empresaria a sus amigas? ¿Cómo reaccionó la creadora de contenido? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Yina Calderón le regaló una corona a Melissa Gate en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Durante las últimas horas, los managers de los participantes que aún siguen en competencia les hicieron llegar nuevos artículos de vestir. Por lo tanto, a Yina Calderón le enviaron una corona de princesa que está adornada con unas perlas.

Sin embargo, ella manifestó que la que utiliza esos elementos en La Casa de los Famosos Colombia 2025 es Melissa Gate y, por lo tanto, tomó la decisión de regalársela.

Yina le entregó la corona a 'La Toxi Costeña', que se encontraba sentada en la cama de Melissa Gate, y le dijo que procediera a obsequiársela a la creadora de contenido.

Y, a pesar de que en un principio Melissa Gate afirmó que no la quería, finalmente Andrés Altafulla y 'La Toxi Costeña' la convencieron para que la aceptara y ella accedió.

"¿Cómo se te ocurre que yo me voy a poner una corona si la que las usa es Melissa? A mí no me parece que eso esté bien y hasta se la regalé. No me gusta ser igual a otra persona", afirmó Yina Calderón en una conversación con Karina García y Emiro Navarro.

¿Cuál fue la reacción de Melissa Gate tras el regalo de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Luego de que Yina Calderón le dijo a 'La Toxi Costeña' que le entregara la corona a Melissa, Andrés Altafulla le contó a la creadora de contenido que la DJ era una de las personas que más la había extrañado durante la semana y que, incluso, había llorado.

En consecuencia, Melissa Gate reconoció que ese actuar le parecía muy extraño y que la estaba dejando atónita.

RELACIONADO Yina Calderón le hizo una dura advertencia a Melissa Gate para cuando regrese a La Casa de los Famosos

"¿Ustedes en mi situación qué harían? Si alguien les puso mucho problema, las hizo sentir mal, y de un momento a otro ya cambió", expresó Melissa Gate en diálogo con 'La Toxi Costeña' y Altafulla.

Además, la creadora de contenido explicó que no quiso hablar mal de Yina Calderón en La Casa de los Famosos All-Stars, sino que simplemente los participantes de allá le pidieron que contara la historia y le preguntaron por detalles específicos.

Vea el video de toda la conversación:

Recuerde seguir La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.