Fuerte incendio se registró en sede del ICBF con 40 menores adentro en Bogotá: 16 jóvenes escaparon

Una grave emergencia se presentó en la madrugada en una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

En el momento del incendio, dentro del inmueble se encontraban 40 menores de edad que estaban bajo custodia de la entidad.

La situación generó reacción de las autoridades, ante el riesgo que representaba la propagación del fuego y la acumulación de humo al interior del lugar.

Fuerte incendio se registró en sede del ICBF en Bogotá

Según la información conocida, el incendio se desató cuando los 40 menores se encontraban dentro de la sede del ICBF. En medio del caos generado por la conflagración, 16 jóvenes lograron salir del lugar y posteriormente se confirmó que se encontraban evadidos.

Durante la evacuación, no se reportaron personas con quemaduras; sin embargo, varios de los menores presentaron afectaciones por inhalación de humo, lo que obligó al traslado de algunos de ellos a centros médicos cercanos.

El policía Julián García confirmó que diez niños, niñas y adolescentes fueron remitidos a hospitales para recibir atención médica.

10 niños y niñas adolescentes son trasladados a los centros médicos más cercanos para que les presten la atención médica, toda vez que presentaban síntomas o afectaciones de salud por inhalación de humo.

16 menores escaparon de la sede del ICBF tras el incendio

En medio del procedimiento de atención de la emergencia, las autoridades denunciaron que hubo personas que intentaron impedir el desarrollo normal de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Personal extranjero de nacionalidad venezolana se interponen para que este procedimiento no se ejecute según los protocolos.

Las autoridades confirmaron que, tras el incendio, 16 jóvenes permanecen evadidos. De manera paralela, se adelantan las investigaciones para esclarecer cómo se originó la conflagración y establecer las circunstancias exactas que rodearon la emergencia.