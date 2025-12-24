CANAL RCN
Colombia Video

Fuerte incendio se registró en sede del ICBF con 40 menores adentro en Bogotá: 16 jóvenes escaparon

La conflagración se registró en la madrugada en un centro de emergencia del ICBF en el barrio Santa Fe.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
01:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una grave emergencia se presentó en la madrugada en una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

VIDEO | En medio de un intento desesperado de rescate, dos jóvenes desaparecieron en el río Magdalena
RELACIONADO

VIDEO | En medio de un intento desesperado de rescate, dos jóvenes desaparecieron en el río Magdalena

En el momento del incendio, dentro del inmueble se encontraban 40 menores de edad que estaban bajo custodia de la entidad.

La situación generó reacción de las autoridades, ante el riesgo que representaba la propagación del fuego y la acumulación de humo al interior del lugar.

Fuerte incendio se registró en sede del ICBF en Bogotá

Según la información conocida, el incendio se desató cuando los 40 menores se encontraban dentro de la sede del ICBF. En medio del caos generado por la conflagración, 16 jóvenes lograron salir del lugar y posteriormente se confirmó que se encontraban evadidos.

Durante la evacuación, no se reportaron personas con quemaduras; sin embargo, varios de los menores presentaron afectaciones por inhalación de humo, lo que obligó al traslado de algunos de ellos a centros médicos cercanos.

El policía Julián García confirmó que diez niños, niñas y adolescentes fueron remitidos a hospitales para recibir atención médica.

10 niños y niñas adolescentes son trasladados a los centros médicos más cercanos para que les presten la atención médica, toda vez que presentaban síntomas o afectaciones de salud por inhalación de humo.

16 menores escaparon de la sede del ICBF tras el incendio

En medio del procedimiento de atención de la emergencia, las autoridades denunciaron que hubo personas que intentaron impedir el desarrollo normal de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes
RELACIONADO

VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes

Personal extranjero de nacionalidad venezolana se interponen para que este procedimiento no se ejecute según los protocolos.

Las autoridades confirmaron que, tras el incendio, 16 jóvenes permanecen evadidos. De manera paralela, se adelantan las investigaciones para esclarecer cómo se originó la conflagración y establecer las circunstancias exactas que rodearon la emergencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

Una Navidad sin hambre: la iniciativa con la que podría alimentarse al 30% de la población colombiana

río Magdalena

VIDEO | En medio de un intento desesperado de rescate, dos jóvenes desaparecieron en el río Magdalena

Fiscalía General de la Nación

Este es el sicario que fue enviado a la cárcel por el asesinato de un fiscal en Barranquilla

Otras Noticias

Venezuela

María Corina Machado denuncia amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos en Venezuela

A través de su cuenta de X, María Corina Machado responsabilizó al régimen venezolano de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los detenidos.

Transmilenio

Transmilenio anuncia cambios en sus rutas zonales para Navidad y fin de año

Fechas, recomendaciones y alternativas disponibles para planear tus desplazamientos durante las festividades.

América de Cali

Tulio Gómez confirmó cuánto dinero recibió América de Cali por Harold Santiago Mosquera

Literatura

“Esencialmente tú”: el libro que propone un liderazgo auténtico y humano

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá