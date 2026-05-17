¡Se movió la placa tras la ELIMINACIÓN en La Casa de los Famosos Colombia! Este participante quedó en riesgo

Hace apenas unos minutos se informó que Mariana Zapata era la nueva eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

La creadora de contenido ingresó a la sala de eliminación junto a Tebi Bernal y Juanda Caribe, pero no pudo superarlos en votaciones.

Tebi Bernal fue el más favorecido con más del 60 % de los votos, mientras que Juanda Caribe quedó en el segundo lugar al superar el 20 %.

Eso significa que Mariana Zapata no pudo obtener un cupo en las semifinales de la 'casa más famosa de Colombia', pero, en medio de esa coyuntura, agradeció por la oportunidad y expresó que se siente una ganadora.

Además, tuvo que tomar una decisión que desde ya volvió a revolucionar la placa de nominación. ¿Cuál fue?

Mariana Zapata nominó a Beba de la Cruz en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Al reencontrarse con Marcelo Cezán y Carla Giraldo en el set, Mariana Zapata tuvo que nominar a un participante y se decantó por Beba de la Cruz, con quien se enemistó en el último tiempo.

El argumento de Mariana fue que Beba de la Cruz había expresado que quería que ella se fuera de la competencia y que, por ende, le parecía pertinente que midiera si los colombianos la están apoyando o no.

Mariana Zapata tendrá una última conexión con La Casa de los Famosos Colombia 2026

Como el resto de los participantes que han abandonado La Casa de los Famosos Colombia 2026, Mariana Zapata, de manera virtual, se conectará con los habitantes que siguen en competencia y les dejará un último mensaje.

¿Qué les dirá exactamente? ¿Dedicará unas palabras exclusivamente para Beba de la Cruz? ¿Tendrá alguna confesión adicional para Juanda Caribe? Conéctese con las transmisiones de la App y de la señal principal del Canal RCN para descubrirlo.