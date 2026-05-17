CANAL RCN
Tendencias

¡Se movió la placa tras la ELIMINACIÓN en La Casa de los Famosos Colombia! Este participante quedó en riesgo

Mariana Zapata tuvo que dejar a un participante en riesgo de eliminación. ¿A quién eligió?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
10:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace apenas unos minutos se informó que Mariana Zapata era la nueva eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

La creadora de contenido ingresó a la sala de eliminación junto a Tebi Bernal y Juanda Caribe, pero no pudo superarlos en votaciones.

¡SORPRESA en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se confirmó un nuevo ELIMINADO
RELACIONADO

¡SORPRESA en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se confirmó un nuevo ELIMINADO

Tebi Bernal fue el más favorecido con más del 60 % de los votos, mientras que Juanda Caribe quedó en el segundo lugar al superar el 20 %.

Eso significa que Mariana Zapata no pudo obtener un cupo en las semifinales de la 'casa más famosa de Colombia', pero, en medio de esa coyuntura, agradeció por la oportunidad y expresó que se siente una ganadora.

Además, tuvo que tomar una decisión que desde ya volvió a revolucionar la placa de nominación. ¿Cuál fue?

Mariana Zapata nominó a Beba de la Cruz en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Al reencontrarse con Marcelo Cezán y Carla Giraldo en el set, Mariana Zapata tuvo que nominar a un participante y se decantó por Beba de la Cruz, con quien se enemistó en el último tiempo.

El argumento de Mariana fue que Beba de la Cruz había expresado que quería que ella se fuera de la competencia y que, por ende, le parecía pertinente que midiera si los colombianos la están apoyando o no.

Mariana Zapata tendrá una última conexión con La Casa de los Famosos Colombia 2026

Como el resto de los participantes que han abandonado La Casa de los Famosos Colombia 2026, Mariana Zapata, de manera virtual, se conectará con los habitantes que siguen en competencia y les dejará un último mensaje.

"Adiós": se anunció INESPERADA decisión en La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

"Adiós": se anunció INESPERADA decisión en La Casa de los Famosos Colombia 2026

¿Qué les dirá exactamente? ¿Dedicará unas palabras exclusivamente para Beba de la Cruz? ¿Tendrá alguna confesión adicional para Juanda Caribe? Conéctese con las transmisiones de la App y de la señal principal del Canal RCN para descubrirlo.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¡SORPRESA en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se confirmó un nuevo ELIMINADO

La casa de los famosos

"Adiós": se anunció INESPERADA decisión en La Casa de los Famosos Colombia 2026

La casa de los famosos

"Sale eliminado": famosa vidente reveló inesperada predicción sobre La Casa de los Famosos Colombia 2026

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios perdería a otro de sus atacantes y todo estaría adelantado: esto se reveló

El jugador sería vendido en los próximos días.

Elecciones presidenciales 2026

En qué se encuentran los candidatos presidenciales a dos semanas de las elecciones

Restan 14 días para la primera vuelta presidencial y los candidatos siguen sumando apoyos y “convenciendo” a los votantes indecisos.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 17 de mayo de 2026

Artistas

Luto en la música: murió reconocido cantante de salsa

Enfermedades

Científicos están desconcertados por el hantavirus Andes: esto es lo que saben y lo que aún no logran explicar