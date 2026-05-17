En qué se encuentran los candidatos presidenciales a dos semanas de las elecciones

La carrera por la Presidencia de la República ha entrado en su fase final, a escasos catorce días de que los colombianos acudan a las urnas. Con el tiempo en contra, las diferentes campañas quemaron sus cartuchos este fin de semana mediante masivas demostraciones de fuerza en plazas públicas, golpes de opinión y una intensa actividad en plataformas digitales para conquistar a los electores indecisos.

El escenario político de la capital del país se movilizó con fuerza en torno a la agenda de la diversidad de género. En el parque de Lourdes, en Bogotá, el aspirante Iván Cepeda encabezó una multitudinaria concentración con sectores de la comunidad LGBT+. El evento sirvió de plataforma para concretar la adhesión oficial a su campaña del congresista Mauricio Toro.

De manera simultánea y sumándose a la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la candidata Claudia López aprovechó la coyuntura para emitir un pronunciamiento de respaldo a los colectivos que lideran la defensa de los derechos de esta población.

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Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia estuvieron en los Santanderes:

De otro lado del espectro político, utilizaron una estrategia que combina el fervor regional con el respaldo de figuras del entretenimiento y el deporte. Tras protagonizar un masivo encuentro en el departamento de Santander ante miles de simpatizantes, Abelardo de la Espriella trasladó el impacto de su campaña al entorno digital con el lanzamiento de su más reciente pieza audiovisual de promoción electoral.

El video generó reacciones inmediatas, al incluir a exfutbolistas de la Selección Colombia, entre ellos Harold Lozano y Faustino 'el Tino' Asprilla.

También en los Santanderes estuvo la senadora y candidata Paloma Valencia. Allí centró su discurso en los problemas de seguridad y su estrategia frontal contra las estructuras criminales y las organizaciones terroristas. Y el domingo, visitó la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, para socializar un paquete de propuestas enfocado en el bienestar de las mujeres y el apoyo socioeconómico a las madres cabeza de familia.

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Sergio Fajardo se prepara para dar cierre a su campaña:

Finalmente, buscando capitalizar el descontento frente a los extremos políticos, Sergio Fajardo enfocó su narrativa de cierre en posicionarse como la alternativa de la moderación.

El candidato dividió sus esfuerzos entre el contacto con los ciudadanos y un despliegue en redes sociales enfocado en difundir que su propuesta representa la opción de la no polarización. Tras las jornadas de socialización en calle, Fajardo dedicó parte del fin de semana a la producción de contenidos audiovisuales y el spot oficial con el que marcará el término de su actividad proselitista.