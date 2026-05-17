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"Sale eliminado": famosa vidente reveló inesperada predicción sobre La Casa de los Famosos Colombia 2026

La vidente reveló cuál sería el participante que abandonaría la competencia en la noche de este domingo 17 de mayo.

Foto: Canal RCN.

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mayo 17 de 2026
04:28 p. m.
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Este domingo 17 de mayo de 2026 se llevará a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes que se encuentran en riesgo son Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal.

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Por lo tanto, Juliana Suaza, la vidente que ha acertado varias predicciones sobre La Casa de los Famosos Colombia 2026, hizo un análisis de los momentos que están viviendo esos tres habitantes y reveló quién sería el nuevo eliminado.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Juanda Caribe sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la vidente

En su más reciente análisis, la vidente Juliana Suaza no solo expresó que Juanda Caribe se encuentra viviendo una lucha interna, sino que también aseguró que él se iría de la 'casa más famosa del país'.

"Ese hombre está en una guerra porque él quiere mucho a Sheila y lo tiene en su cabeza. Sin embargo, a veces se cuestiona si realmente tomó la decisión de un hogar con ella desde el sentimiento del amor. Él, en estos momentos, duda mucho de sus sentimientos", puntualizó la vidente.

"Juanda Caribe sale eliminado este fin de semana de La Casa de los Famosos Colombia", añadió.

¿Y qué dijo la vidente sobre Tebi Bernal y Mariana Zapata?

De acuerdo con la visión de Juliana Suaza, Tebi Bernal continuaría más días en la competencia, pero se encuentra indeciso.

"Tebi está internamente en una indecisión; él quiere y no quiere salir. Le cuesta salir y afrontar todo lo que está pasando porque, a diferencia de Juanda Caribe, no ha expresado lo que siente. A él le queda más tiempo dentro de la competencia de La Casa de los Famosos Colombia, pero lo veo en una guerra y lucha interna porque le hace falta Alexa", dijo.

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Además, en cuanto a Mariana Zapata, indicó que se siente intranquila y que no la pasaría bien en algunos posicionamientos.

"Ella se siente insegura y que no se siente totalmente tranquila con el vínculo emocional que ha creado con Juanda. A pesar de que se siente protegida, no se siente cómoda por lo que se está tejiendo", expresó.

"En los posicionamientos va a existir mucha agresión hacia ella. Habrá mucha fuerza de parte de los demás participantes, pero todavía le queda más tiempo en La Casa de los Famosos Colombia", añadió la vidente.

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