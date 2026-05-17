¡SORPRESA en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se confirmó un nuevo ELIMINADO

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 hubo una nueva jornada de eliminación.

Este domingo 17 de mayo, tras no lograr salir de la placa a lo largo de la semana, tuvieron que ingresar a la sala de eliminación Tebi Bernal, Mariana Zapata y Juanda Caribe.

Los tres participantes se aferraron a la posibilidad de que su público los salvara para pertenecer al top 5 de la 'casa más famosa de Colombia'. Sin embargo, finalmente, uno de ellos no logró llegar a una nueva semana.

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Mariana Zapata es la nueva eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que se llevó a cabo la dinámica de 'posicionamiento' y cada uno de los participantes expresaron ante el 'jefe' la razón por la que querían seguir en competencia, Carla Giraldo reveló el veredicto.

En esta ocasión, la participante menos favorecida por el público fue Mariana Zapata, que agradeció la oportunidad, la describió como una de las experiencias más enriquecedoras de su vida y quedó lista para reincorporarse al mundo exterior.

Es así como el top 5 de La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Tebi Bernal.

Alejandro Estrada.

Valentino Lázaro.

Beba de la Cruz.

Juanda Caribe.

¿Qué pasará ahora en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la eliminación de Mariana Zapata, iniciará una nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y, como todos los lunes, los habitantes enfrentarán una nueva prueba de liderazgo.

Por lo tanto, todos se encuentran enfocados en poder entregar lo mejor de sí durante ese reto debido a que el ganador obtendría una inmunidad que lo aseguraría en la gran final de la tercera temporada.

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