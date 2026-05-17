Millonarios perdería a otro de sus atacantes y todo estaría adelantado: esto se reveló

Millonarios no logró clasificar a los play-off finales de la Liga BetPlay 2026 I y, como consecuencia, podría haber varios movimientos en su plantilla.

Jorge Cabezas Hurtado, en un diálogo con los medios de comunicación, dio a entender que no seguirá en el club. La razón es que el 'albiazul' no le ejecutará la opción de compra al Watford.

Además, en las últimas horas se reveló que otro de los atacantes de Millonarios también está cerca de decirle adiós al equipo. ¿De quién se trata? ¿A dónde iría? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Millonarios tomaría la decisión de vender a Beckham Castro

Guillermo Arango, el periodista de Win Sports que siempre tiene información de primera mano de Millonarios, aseguró el pasado 15 de mayo de 2026 que Beckham Castro podría partir al fútbol extranjero.

"El delantero Beckham Castro podría dar el salto al fútbol europeo en las próximas horas. En Millonarios hay optimismo por una posible venta definitiva, en una negociación muy favorable para el club", escribió en X.

Asimismo, en la tarde de este 17 de mayo, confirmó el club que lo está pretendiendo.

"El FC Lugano de la primera división de Suiza es el club que pretende a Beckham Castro. El equipo suizo espera cerrar los últimos detalles de la negociación para que el atacante viaje a Europa en las próximas horas", precisó.

Los números de Beckham Castro, delantero de Millonarios, en la temporada actual

Beckham Castro, el cartagenero de 22 años, ha tenido actividad en 21 partidos de la temporada 25/26. Entre ellos, 15 han sido por Liga, cinco por Sudamericana y uno por Copa Colombia.

Además, el ex Equidad (ahora Internacional de Bogotá) ha anotado cuatro goles y realizado tres asistencias.

Castro debutó con Millonarios en 2023, regresó en el segundo semestre del 2025 y ha ganado una Liga y una Superliga con el club.