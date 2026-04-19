CANAL RCN
Tendencias

Atento: este será el nuevo eliminado de hoy domingo en La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

¿Habrá sorpresas? Descubra cuál fue el veredicto de la inteligencia artificial.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
03:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este domingo 19 de abril de 2026 se conocerá un nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia.

Tras las dinámicas de nominación y salvación, los cinco participantes que se encuentran en riesgo son Juan Carlos Arango, 'Campanita', Aura Cristina, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

Hubo cambio de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿cuál?
RELACIONADO

Hubo cambio de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿cuál?

Ellos ya estuvieron presentes en el 'Brunch' en el que Mariana Zapata hizo las preguntas por ser la líder de la semana y, además, en la gala tendrán que ver quién se les posiciona y cuáles son sus argumentos.

Posteriormente, como siempre ocurre, ingresarán a la sala de eliminación y se enterarán de la decisión tomada por Colombia.

¿Quién abandonará La Casa de los Famosos Colombia 2026? Descubra lo que plantea la inteligencia artificial.

Este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó los últimos porcentajes obtenidos en las votaciones y determinó que 'Campanita' podría ser el primer opcionado para quedar eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Con 'Campanita' está el punto más delicado. Él ya ha estado cerca de salir antes, lo que demuestra fragilidad en votaciones. Además, si no ha logrado consolidar un 'fandom', repetir riesgo lo pone en la cuerda floja", puntualizó ChatGPT.

"Él es el eliminado más probable porque ya viene arrastrando un riesgo previo", agregó la herramienta digital.

Sin embargo, la inteligencia artificial también aclaró que Juan Carlos Arango también podría ser un candidato para despedirse de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Estar en riesgo por el público es una alerta. Eso indica que Juan Carlos Arango no está conectando lo suficiente o que su base de apoyo es débil", señaló ChatGPT.

"En el caso de que haya dejado una mala percepción esta semana, podría dar el batacazo y salir él", concluyó.

Un detalle a tener en cuenta en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Desde hace varias semanas, los participantes no pueden enterarse de los porcentajes en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Hay castigados en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó
RELACIONADO

Hay castigados en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó

En consecuencia, como ya es habitual, cada uno de ellos irá regresando a la competencia en desorden para que no puedan saber cuál fue el más ni el menos votado.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

El actor Brandon Hall, ‘Alfalfa’ en Pequeños Traviesos, fue arrestado en Ohio: ¿qué ocurrió?

Viral

Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casaron por la iglesia: así se vio la ceremonia

Artistas

"No me pegaron porque los expulsaban": Karina García rompió el silencio y contó toda la verdad tras su conflicto con Yina Calderón

Otras Noticias

Adultos mayores

Dolorosas razones que llevan a adultos mayores a atentar contra su vida: alarmantes cifras de violencia

Nueve de cada diez casos de violencia contra adultos mayores en Bogotá ocurren dentro del núcleo familiar

Manchester City

Manchester City derrotó a Arsenal y dejó al rojo vivo la Premier League: vea el resumen y los goles

El Manchester City se impuso frente a Arsenal y dejó las cinco fechas restantes de la Premier League para alquilar balcón.

Tiroteo en Estados Unidos

Ocho niños murieron durante tiroteo en Luisiana, Estados Unidos

Comercio

Tienda deportiva le apuesta al talento de alto rendimiento, abre una nueva sede y lanza ProElite Run

Cuidado personal

Expertos revelaron los dos alimentos con mayor probabilidad de generar caries