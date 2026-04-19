Atento: este será el nuevo eliminado de hoy domingo en La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

En la noche de este domingo 19 de abril de 2026 se conocerá un nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia.

Tras las dinámicas de nominación y salvación, los cinco participantes que se encuentran en riesgo son Juan Carlos Arango, 'Campanita', Aura Cristina, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

Ellos ya estuvieron presentes en el 'Brunch' en el que Mariana Zapata hizo las preguntas por ser la líder de la semana y, además, en la gala tendrán que ver quién se les posiciona y cuáles son sus argumentos.

Posteriormente, como siempre ocurre, ingresarán a la sala de eliminación y se enterarán de la decisión tomada por Colombia.

¿Quién abandonará La Casa de los Famosos Colombia 2026? Descubra lo que plantea la inteligencia artificial.

Este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó los últimos porcentajes obtenidos en las votaciones y determinó que 'Campanita' podría ser el primer opcionado para quedar eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Con 'Campanita' está el punto más delicado. Él ya ha estado cerca de salir antes, lo que demuestra fragilidad en votaciones. Además, si no ha logrado consolidar un 'fandom', repetir riesgo lo pone en la cuerda floja", puntualizó ChatGPT.

"Él es el eliminado más probable porque ya viene arrastrando un riesgo previo", agregó la herramienta digital.

Sin embargo, la inteligencia artificial también aclaró que Juan Carlos Arango también podría ser un candidato para despedirse de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Estar en riesgo por el público es una alerta. Eso indica que Juan Carlos Arango no está conectando lo suficiente o que su base de apoyo es débil", señaló ChatGPT.

"En el caso de que haya dejado una mala percepción esta semana, podría dar el batacazo y salir él", concluyó.

Un detalle a tener en cuenta en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Desde hace varias semanas, los participantes no pueden enterarse de los porcentajes en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En consecuencia, como ya es habitual, cada uno de ellos irá regresando a la competencia en desorden para que no puedan saber cuál fue el más ni el menos votado.