Hay castigados en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó

El viernes 17 de abril se jugó otra prueba más de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes de 'Calma' y 'Tormenta' tuvieron que trabajar en equipo y, finalmente, la victoria fue para Juanda Caribe, Juan Carlos Arango, Beba de la Cruz, 'Campanita' y Mariana Zapata.

En consecuencia, después de que se conoció el resultado, el 'jefe' les avisó a los participantes de 'Tormenta' que tendrían que acatar un castigo y, al final de la más reciente gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán explicaron cuál era.

Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Tebi Bernal están castigados en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Teniendo en cuenta que el viernes 17 de abril se celebró la Navidad en La Casa de los Famosos, el castigo impuesto por el 'jefe' fue que tres habitantes de 'Tormenta' tienen que utilizar disfraces relacionados con esa época.

Es así como Alejandro Estrada debe estar vestido de Papá Noel, Valentino Lázaro de Mamá Noel y Tebi Bernal de duende.

Sin embargo, más allá de utilizar los disfraces, tienen que cumplir con una tarea específica: entregar mensajes de amor, dar abrazos y hacer sonreír a los demás participantes que están en competencia.

Además, los tres famosos deben permanecer con esos trajes navideños hasta que el 'jefe' lo determine.

¿Cuál fue el beneficio para 'Calma' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala del viernes, el beneficio de La Casa de los Famosos Colombia 2026 también estuvo relacionado con la Navidad.

Los participantes de 'Calma' recibieron regalos de su familia y pudieron abrirlos en un árbol ubicado en la terraza.

No obstante, por decisión de los ganadores, los jugadores de 'Tormenta' también pudieron gozar de ese beneficio, a pesar de tener que ponerse los disfraces indicados por el 'jefe'.