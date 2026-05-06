"Pronto mi verdad": enigmático mensaje de Francisco Bolívar, el reconocido actor, tras la preocupación generada

Hace unas semanas, Fabián Ríos, el actor de 'Hasta que la plata nos separe', escribió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió oraciones por Francisco Bolívar y deseó que pudiera estar bien.

En consecuencia, tras esas palabras, los seguidores del actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' se preocuparon y en las redes sociales se comenzó a especular un presunto problema emocional.

Sin embargo, hasta el momento, Francisco Bolívar no ha confirmado qué fue lo que ocurrió para que su amigo Fabián Ríos publicara ese mensaje.

No obstante, en las últimas horas reapareció en las redes sociales, dio un parte de tranquilidad y dejó claro que muy pronto dará detalles de su verdad.

Así fue como Francisco Bolívar, el reconocido actor colombiano, tranquilizó a sus seguidores

En la tarde del jueves 4 de junio, el actor Francisco Bolívar publicó un video realizando ejercicio sonriente y escribió lo siguiente:

"El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Calmémonos todos, monos peleando con monos. Estudiémonos todos, vagos".

Además, posteriormente, subió un pantallazo en el que mostró que su video fue visto por más de 38.000 personas y redactó unas nuevas palabras:

"Gracias por vernos, no todo es lo que parece y pronto mi verdad. No callen sus voces, siempre mi árbol genealógico ha tenido eterna salud", dijo.

Francisco Bolívar hablará pronto: esto anunció

Luego de los primeros mensajes difundidos en Instagram, el actor Francisco Bolívar se hizo presente en los comentarios de una publicación y prometió contar 'otra verdad'.

"Gracias sinceras por ser y estar. Pronto videos archivados, ojalá en conciencia, contando otra verdad detrás de la verdad. Estamos bien, dijo otro ser humano interestelar. ¡Calmémonos y estudiémonos todos! Ha habido muertes y seres trascendiendo a otras dimensiones por la ignorancia de todos. Paz, armonía, salud y amor", concluyó.