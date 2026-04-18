Hubo cambio de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿cuál?

El viernes 17 de abril de 2026 no solo se celebró Navidad en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y se conoció el nuevo 'Beneficio y Castigo', sino que también quedó conformada la placa definitiva de nominación.

En la jornada del jueves, Alejandro Estrada había enfrentado en una prueba reñida a Mariana Zapata, que es la líder de la semana, y había conseguido arrebatarle el poder de salvación.

Por lo tanto, en la parte final de la última gala, el actor tuvo que tomar una decisión y cambió la placa de nominación. ¿A quién salvó?

Alejandro Estrada se salvó a sí mismo en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Tras la eliminación de Karola, la creadora de contenido se reencontró con Marcelo Cezán y Carla Giraldo y, tras agradecerle a su público y al Canal RCN por la oportunidad, envió a Alejandro Estrada a la placa de nominación.

De acuerdo con ella, el actor fue una persona con la que tuvo desacuerdos recurrentes y se convirtió en su primera opción para dejar en riesgo de eliminación.

No obstante, tras haber conseguido el poder de salvación, Alejandro Estrada decidió usarlo a su favor, teniendo en cuenta que la competencia ya está llegando a la instancia más crucial.

"Voy a tomar una decisión pensando en mi equipo de trabajo, en mi gente, en todas las personas que siempre han estado al pendiente cuando estoy en placa y todo lo que tienen que sufrir y trasnochar. Mi compromiso acá desde adentro es dejarlos descansar lo que queda de estos días, así que me salvo y me saco de la placa", afirmó el actor.

¿Cómo quedó conformada la placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la decisión de Alejandro Estrada, la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedó así: