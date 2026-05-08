Estiwar G revela su lucha contra las adicciones y la cruda historia detrás del personaje

El creador de contenido Estiwar G, cuyo nombre real es Luis Fernando Arias, habló sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida durante una entrevista en el pódcast 'Los hombres sí lloran', conducido por el actor Juan Pablo Raba.

En la conversación, el influencer colombiano confesó que durante varios años enfrentó una fuerte adicción al alcohol y a distintas sustancias psicoactivas, una etapa que lo llevó a internarse en centros de rehabilitación y que, según explicó, marcó el nacimiento del personaje con el que hoy millones de personas lo identifican.

Explicó que sus padres son médicos y que creció en un hogar sin necesidades, pero tras comenzar a conocer el rap, esto también lo llevó a conocer personas que los acercaron al consumo de alcohol y otro tipo de sustancias desde muy temprana edad.

¿Cómo comenzó la adicción de Estiwar G?

En la entrevista, el creador de contenido relató que empezó a consumir alcohol desde muy joven y que con el paso del tiempo, experimentó con marihuana, cocaína y otras sustancias. Incluso confesó que llegó a vender drogas mientras estudiaba publicidad en la universidad, situación que motivó a su familia a intervenir y convencerlo de iniciar un proceso de rehabilitación.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando reveló que desarrolló una fuerte dependencia al pegante, una sustancia que conoció durante un proceso de rehabilitación. Explicó que esa adicción terminó llevándolo a un estado mucho más crítico que el que había vivido con otras drogas y reconoció que fue uno de los periodos más difíciles de su vida.

Yo ya era el excluido. Y para que usted sea el excluido en un entorno underground, ya hay que hacer méritos.

El influencer también recordó que pasó por varios procesos de rehabilitación, aunque aseguró que el cambio definitivo llegó cuando decidió ingresar voluntariamente a un centro especializado. Allí permaneció cerca de un año, recibió formación relacionada con comunidades terapéuticas y comenzó a trabajar con jóvenes en procesos de reeducación, una experiencia que transformó su visión sobre las adicciones y la recuperación.

¿Cuál es la historia detrás del personaje de Estiwar G?

Durante la entrevista, Luis Fernando Arias explicó que el personaje de Estiwar G nació en 2021 como una forma de contar las historias de la calle desde el humor y la sátira. Señaló que inicialmente imaginó a un habitante de calle haciendo contenido para redes sociales porque buscaba crear un formato diferente, inspirado en las experiencias que vivió durante los años de consumo y en los entornos que conoció antes de reconstruir su vida.

A lo largo del pódcast, Estiwar G insistió en que su historia no pretende glorificar el consumo de drogas, sino mostrar las consecuencias que tuvo en su vida y cómo el apoyo de su familia, su pareja y los procesos de rehabilitación fueron determinantes para salir adelante.

Este contenido fue creado con apoyo de Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.