La Presidencia de Colombia no será en la Casa de Nariño: ¿Dónde son las sedes en las regiones?

La Presidencia de Colombia vivirá una transformación sin precedentes con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder este 7 de agosto.

RELACIONADO Cali anuncia ley seca y otras medidas de seguridad para el viernes por la posesión presidencial

La tradicional Casa de Nariño dejará de ser la sede principal del gobierno, dando paso a un modelo descentralizado con cuatro sedes presidenciales distribuidas en diferentes regiones del país.

En Bogotá, la sede presidencial funcionará en el Palacio de San Carlos, edificio que históricamente ha albergado la Cancillería. Esta será complementada con tres sedes regionales que marcan un cambio radical en la administración del poder ejecutivo.

RELACIONADO Este es el listado de los líderes mundiales con los que se reunirá Abelardo de la Espriella en su posesión

¿Dónde quedarán las sedes de la Presidencia en las regiones?

Cali acogerá una de las principales sedes en el Centro Cultural de Cali, actualmente sede de la Secretaría de Cultura, este espacio será renombrado como Palacio Presidencial de Santiago de Cali. Las instalaciones contarán con espacios para ministerios, vicepresidencia, casa militar y consejo de ministros.

acogerá una de las principales sedes en el Centro Cultural de Cali, actualmente sede de la Secretaría de Cultura, este espacio será renombrado como Palacio Presidencial de Santiago de Cali. Las instalaciones contarán con espacios para ministerios, vicepresidencia, casa militar y consejo de ministros. Medellín , la tercera sede alterna funcionará en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado en el centro de la capital antioqueña. Este emblemático edificio se suma así a la red de despachos presidenciales en las regiones.

, la tercera sede alterna funcionará en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado en el centro de la capital antioqueña. Este emblemático edificio se suma así a la red de despachos presidenciales en las regiones. Barranquilla contará con su propia sede en las instalaciones del Batallón Paraíso. Las obras de acondicionamiento avanzan a toda marcha bajo la dirección de la Gobernación del Atlántico, con materiales donados por empresarios de la región.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será en Cali

La posesión presidencial, que se realizará en Cali, marcará otro hito al desarrollarse por primera vez fuera de Bogotá. El primer acto oficial será un Consejo de Seguridad del Pacífico, según confirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca, participarán los gobernadores, el alcalde y la fuerza pública, en donde se va a hablar de toda la problemática que vivimos en nuestra región.

Un dato emotivo de la ceremonia es que don Luis Felipe Yagüe, vendedor de panela del sur del país cuya historia conmovió al país, será quien imponga la banda presidencial junto al presidente del Congreso.

Se espera que antes de la posesión se anuncie el nombramiento de toda la cúpula militar, incluyendo los comandantes de las cuatro fuerzas y el comandante de las Fuerzas Armadas, quienes estarán presentes en el evento posterior en el Batallón Pichincha.