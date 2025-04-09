Pesos pesados: estos son los cuatro cocineros en riesgo de salir de MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity se encuentran a punto de enfrentarse a uno de los retos de eliminación más disputados hasta el momento de la competencia. De esta manera, los colombianos ya están haciendo sus apuestas para lograr determinar la suerte de sus favoritos.

¿Quiénes son los participantes en riesgo de quedar eliminados?

Los participantes se enfrentaron en un arduo reto de salvación en el que las sorpresas no dejaron de hacer presencia en la cocina. Ante un panorama de incertidumbre, los chefs decidieron que los platos con más fallas debían ir directo al reto de eliminación.

De esta manera, los cocineros que hoy se disputarán por su cupo en la cocina son: Caterin Escobar, Pichingo, Patricia Grisales y Alejandra Ávila.

Inconformidad en el reto de salvación en MasterChef

Por otro lado, el más reciente reto de salvación generó incertidumbre ya que Jorge, Nicolás y Belén anunciaron que los salvados eran Nicolás y Violeta, pues fueron los dos platillos con la mejor calificación y desempeño del reto.

No obstante, el actor Raúl Ocampo sorprendió a sus compañeros al hacer uso de una misteriosa ventaja que habría adquirido en retos pasados. Según el contenido del sobre que poseía, Ocampo tuvo la responsabilidad de sacar a uno de los cocineros que quedó en riesgo de ser eliminado para que subiera nuevamente al balcón sin pasar por la eliminación.

De esta manera, Ricardo Vesga fue el jugador seleccionado por Raúl, quien manifestó que su decisión fue netamente estratégica ya que considera que, en los próximos retos, será más sencillo competir contra Ricardo que contra los cuatro jugadores que se enfrentarán en la eliminación.

No obstante, algunas celebridades dejaron ver su descontento, pues varios manifestaron que Ricardo era el actor con el desempeño más bajo, hasta el momento. Este fue el caso de Carolina Sabino, quien expresó que el proceso de aprendizaje de su compañero podría ser el más bajo a diferencia de los demás jugadores que siguen en competencia.

Así mismo, la presentadora Violeta Bergonzi manifestó su interés por conocer el puntaje de Vesga en el reto de salvación. Según Caterin, la mujer hizo dicha pregunta con el fin de evidenciar el posible mal puntaje del actor en comparación con el de sus compañeros en riesgo.