Ocho de cada diez consumidores priorizan precio y calidad sobre la edad

El informe advierte que encasillar a las personas por grupos como “millennials” o “baby boomers” puede limitar la efectividad del marketing y hacer que las marcas pierdan oportunidades de conexión real con sus audiencias.

El precio y la calidad superan las etiquetas generacionales

En un mundo donde las generaciones suelen ser clasificadas por sus hábitos de consumo, el estudio “Generational Marketing: Breaking Free from Stereotypes” de Ipsos cuestiona la eficacia de segmentar solo por edad. Según la investigación, ocho de cada diez consumidores —sin importar si son de la Generación Z, X o los Baby Boomers— basan sus decisiones de compra en dos factores clave: precio y calidad.

En Estados Unidos, el 82% de los consumidores considera el precio como la variable más importante, y el 80% prioriza la calidad del producto o servicio. A nivel global, el 80% de los encuestados también cree que una marca puede ser rentable mientras apoya una buena causa, demostrando que los valores y la accesibilidad pueden coexistir.

Más allá de la edad: los momentos vitales definen el consumo

El informe resalta que las etapas de vida y las necesidades personales son más determinantes que la edad cronológica. Factores como mudarse de casa, tener un hijo o jubilarse influyen más en los hábitos de compra que el año de nacimiento.

Sectores como los seguros, la tecnología o los alimentos ya están adoptando estrategias basadas en momentos vitales, lo que les permite ofrecer productos más relevantes. Como lo explica Emmanuel Probst, vicepresidente de Ipsos: “El marketing necesita dejar de hablarle a estereotipos y empezar a hablarle a personas”.

Diferencias y coincidencias entre generaciones

Aunque los consumidores menores de 40 años tienden a preferir marcas con valores sociales, el momento de la compra suele estar dominado por los mismos criterios: precio y calidad. En cambio, entre los mayores de 60 años hay una gran diversidad de perfiles: desde quienes buscan simplicidad hasta los más aspiracionales o quienes enfrentan dificultades económicas.

Esto demuestra que no existe un solo tipo de consumidor por generación, sino múltiples realidades que las marcas deben comprender para conectar de manera efectiva.

El valor universal de la empatía en las marcas

El estudio también destaca que los consumidores, sin importar su edad, esperan empatía, autenticidad y valor tangible de las marcas. Ejemplos como Spotify, Dove y L’Oréal muestran cómo la conexión emocional trasciende generaciones: desde experiencias musicales compartidas hasta campañas que celebran la diversidad y la belleza real.

Simon Atkinson, Chief Knowledge Officer de Ipsos, resume la conclusión: “Los consumidores no quieren que los definan por una etiqueta generacional. Quieren sentirse vistos y escuchados”.

El futuro del marketing: estrategias sin edad

Ipsos concluye que el futuro del marketing será “sin edad”, enfocado en valores universales como la confianza, el precio justo y la calidad percibida. En tiempos de inflación y preocupación por el poder adquisitivo, las marcas que logren demostrar valor económico y emocional serán las mejor posicionadas para ganar la preferencia de todas las generaciones.