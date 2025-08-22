CANAL RCN
Bogotá realizará importante evento en el marco del Festival de Verano 2025

Más de 500 participantes de escuelas y grupos invitados se reunirán este sábado 23 de agosto.

agosto 22 de 2025
12:10 p. m.
La Plaza Cultural La Santamaría será el escenario de un evento lleno de serenidad y energía positiva: el II Festival de Taichi Chuan y Qigong, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de agosto, en el marco del 28º Festival de Verano de Bogotá 2025. Con el lema “Un mundo, una familia”, este encuentro busca reunir a maestros, practicantes y amantes de estas prácticas ancestrales chinas, difundiendo sus beneficios para la salud y el bienestar colectivo.

El Festival, organizado por la Asociación Atlética Chin Woo Andes Colombia, cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Popular de China en Colombia y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.

La jornada iniciará con el ingreso de los asistentes a partir de las 9:30 a.m., y se desarrollará entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., con una programación que combina tradición, espectáculo y participación ciudadana.

Agenda del festival Taichi Chuan y Qigong

La apertura estará marcada por el desfile de escuelas y grupos invitados, seguido de las tradicionales Danzas del Dragón y del León, símbolos de prosperidad y fortaleza.

Posteriormente, los asistentes disfrutarán de prácticas abiertas de Qigong y Taichi, exhibiciones de las diferentes escuelas participantes y espacios de interacción en los que podrán aprender movimientos básicos guiados por maestros expertos.

“El Festival de Verano es un espacio para todos y todas, este encuentro de Taichi y Qigong refleja nuestra apuesta por el bienestar integral de la ciudadanía. Invitamos a las familias bogotanas a sumarse a esta jornada que promueve la salud, la fraternidad y la cultura, y que, sin duda, será una experiencia inolvidable en el corazón de la ciudad”, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

La cita busca no solo celebrar la riqueza cultural de estas disciplinas, sino también destacar su aporte al bienestar físico y emocional: el Taichi, como arte marcial no violento y meditación en movimiento, y el Qigong, como método para conducir la energía vital a través de la respiración y el movimiento consciente.

¿Qué es el Taichi Chuan y Qigong?

El Tai Chi Chuan es un arte marcial tradicional chino que combina movimientos lentos y fluidos con respiración profunda y atención plena, enfocado en la práctica de una secuencia de posturas y desplazamientos para armonizar la energía (chi) del cuerpo y mantener el equilibrio (yin y yang).

El Qigong es un sistema de ejercicios más amplio que incluye posturas estáticas, movimientos repetitivos y técnicas de respiración para cultivar el "qi" o energía vital en partes específicas del cuerpo o del sistema en general.

