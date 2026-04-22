Salitre Mágico celebra el Día del Niño con jornada masiva en Bogotá

En Bogotá, la celebración del Día del Niño tendrá este año un escenario lleno de emoción y significado. El parque de diversiones Salitre Mágico será el epicentro de una jornada masiva pensada para resaltar la importancia de compartir en familia y acompañar el crecimiento de los más pequeños.

La programación, que se desarrollará en el marco del 25 de abril, busca ir más allá de la diversión. Se trata de generar experiencias memorables que marquen hitos en la infancia, en un espacio donde la alegría y los desafíos personales se convierten en protagonistas.

Un paso simbólico para los niños en su crecimiento

Uno de los momentos más esperados dentro del parque ocurre cuando un niño alcanza los 1,35 metros de estatura. Esta medida le permite acceder por primera vez a las montañas rusas más extremas, lo que representa un cambio importante. No es solo una condición física, sino un paso simbólico hacia nuevas experiencias llenas de emoción y confianza.

Subirse a una atracción de alto impacto por primera vez se convierte en un recuerdo imborrable. Para muchos niños, este instante marca una transición en la que comienzan a sentirse más grandes, más seguros y capaces de asumir nuevos retos.

Una jornada para fortalecer los lazos familiares

El Día del Niño también será una oportunidad para reforzar los vínculos entre padres e hijos. Espacios como este permiten compartir momentos únicos que, con el tiempo, se transforman en recuerdos valiosos.

“Qué mejor regalo en el mes del niño, que compartir con nuestros hijos experiencias que se quedan para siempre en sus recuerdos, acompañarlos en estos momentos es más valioso que cualquier regalo material”, comenta Diana Zambrano, Subdirectora de Marketing de Salitre Mágico.

Además, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte liderará, en articulación con el parque, una iniciativa que permitirá el ingreso de más de 5.000 niños de colegios públicos de la ciudad. Muchos de ellos visitarán el lugar por primera vez, en una apuesta por garantizar el acceso equitativo a espacios de recreación.

Con esta jornada, Bogotá le apuesta a una celebración donde la diversión y el crecimiento emocional van de la mano.