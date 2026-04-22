Actor reveló advertencia de Dios antes del crimen en grabación

El actor Osvaldo de León aseguró que una señal espiritual lo llevó a abandonar el set de 'Sin senos sí hay paraíso' horas antes del ataque ocurrido el 18 de abril de 2026 en Bogotá, donde murieron dos compañeros de él.

La tragedia, registrada en el barrio Los Laches, generó conmoción en la industria audiovisual colombiana poniendo sobre la mesa los riesgos en locaciones abiertas y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en rodajes.

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En medio del impacto por lo ocurrido, el testimonio de De León tomó fuerza en redes sociales luego de relatar que, antes de iniciar la jornada, percibió una advertencia que lo llevó a tomar una decisión inusual: abandonar el lugar.

El actor explicó que, como parte de su rutina, oró y escuchó música de alabanza, momento en el que sintió lo que describió como una instrucción clara de no permanecer en el set.

¿Qué dijo Osvaldo de León sobre la señal de Dios?

De acuerdo con su relato, la sensación fue lo suficientemente fuerte como para actuar de inmediato.

Antes de que ocurriera el ataque, hice lo que suelo hacer: puse música de alabanza y oré. En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara.

Además, aseguró que compartió esa inquietud con sus compañeros Yankel Stevan y Estefanía Gómez, quienes también optaron por retirarse antes de que ocurriera el ataque.

Reconozco que fue Dios dándome dirección, y tuve que actuar con discernimiento.

Horas después, el equipo conoció que un hombre con antecedentes de esquizofrenia y consumo de drogas irrumpió en la locación y atacó al personal de producción.

Nos fuimos del base camp y no tuvimos que regresar. Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo, mencionó el actor.

¿Qué se sabe del ataque en el set de grabación?

Durante una jornada habitual de grabación en exteriores, el agresor ingresó al lugar y atacó directamente al equipo técnico, provocando la muerte de dos trabajadores y dejando a otro en recuperación.

Tras lo sucedido, actores y miembros del sector han insistido en la necesidad de implementar controles de acceso más estrictos, presencia de seguridad y evaluación de riesgos en cada locación.

De León también envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y pidió que este hecho impulse cambios estructurales en la industria.

"Hoy pido oración por las familias de Henry y Nico, y también por Raúl, que sigue en recuperación. Que Dios les dé paz y fortaleza. Oremos por sus amigos y por todos mis compañeros de producción, por todos nosotros que hoy intentamos procesar lo ocurrido”, concluyó.