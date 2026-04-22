Ingreso de Karina García genera fuerte rifirrafe entre Mariana y Beba en La Casa de los Famosos

Los jugadores de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya completaron 100 días dentro del reality y, como era de esperarse, el ‘Jefe’ anunció sorpresas para festejar el gran logro de todos.

Como parte de la celebración, las dinámicas y actividades ya son el tema de conversación en redes sociales ya que el reciente ingreso de Karina García ha vuelto a encender serios debates en el juego.

¿Qué pasó entre Mariana y Beba?

Karina volvió a la casa más famosa del país para dirigir la popular dinámica denominada como el juicio dentro del programa. Por supuesto, su regreso generó amplias reacciones entre los jugadores ya que algunos dieron a conocer su incomodidad con la presencia de la modelo antioqueña, quien ya había ingresado durante la temporada para dirigir la misma actividad.

Sin embargo, para esta oportunidad, algunas de las discusiones fueron protagonizadas por Mariana y Beba, quienes pasaron de sostener una amistad durante todo el programa a tener una gran rivalidad por sus discusiones que iniciaron durante una prueba por el presupuesto de la semana pasada.

Las declaraciones elevaron la tensión entre todos ya que incluso Beba rompió en llanto al manifestar su dolor ante las palabras que Zapata mencionó con Valentino a sus espaldas.

“A mí lo que me dolió fue que escuché, desde el principio hasta el final, una verborrea de cosas que decías sobre mí que no me esperaba escuchar de su boca. Comparándome con objetos, que lo que a ella no le sirve es fácil desecharlo, que yo tenía una energía pesada, que mi mirada le daba miedo. Ella sabe que he sido real, no tengo por qué sacar nada en cara, pero la veía como una hermana”, expresó Beba.

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¿Qué pasó entre Karina y Beba?

La intervención de Karina ya ha desatado amplios comentarios entre los internautas ya que al declararla culpable, en el juicio de la competencia, algunos seguidores expresaron que la modelo habría aprovechado la dinámica para “desquitarse” con Zapata.

En medio de la dinámica, la jugadora intentó intervenir en varias ocasiones. Sin embargo, fue interrumpida en por García, quien le pidió respeto por el orden del juicio ficticio.