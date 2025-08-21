CANAL RCN
Rompió silencio la excoreógrafa de Shakira y contó por qué dejó de trabajar con la colombiana

La excoreógrafa de Shakira reveló los motivos de su ruptura laboral con la artista.

Excoreógrafa de Shakira contó por qué dejó de trabajar con la cantante
Foto: AFP y captura pantalla.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
07:03 p. m.
Después de más de una década de silencio, la bailarina española Chiqui Martí, reconocida en el mundo del strip art, decidió hablar abiertamente sobre su breve y tensa colaboración con la superestrella colombiana Shakira.

La coreógrafa, que fue contactada para trabajar en el videoclip de la exitosa canción ‘Rabiosa’, sorprendió a la opinión pública con detalles inéditos de lo que ocurrió durante los ensayos en su academia de Barcelona.

Habló la excoreógrafa de Shakira y explicó su separación laboral

Con una franqueza que ha generado revuelo en la industria del entretenimiento, rompió silencio la excoreógrafa de Shakira y explicó las razones de la ruptura de su relación profesional, una decisión que, según ella, tomó desde el primer día de trabajo.

Martí, en una reciente entrevista, detalló que la relación laboral con la artista de Barranquilla se desgastó casi de inmediato. La coreógrafa relató que Shakira cuestionaba constantemente sus indicaciones y se mostraba poco dispuesta a seguir sus instrucciones, lo que generó un ambiente de fricción.

"Ella quiso prepararse para el vídeo de Rabiosa y rabiosa me puso a mí el primer día... Dije: el primero y el último", afirmó Martí, revelando la tensión que marcó el inicio y el final de su trabajo juntas.

Obstáculos y desacuerdos entre Shakira y excoreógrafa

Además de la falta de sintonía en el estilo de trabajo, la coreógrafa relató otros incidentes que evidenciaron las diferencias entre ambas.

Uno de los puntos de fricción fue la vestimenta. Martí aseguró que Shakira insistía en bailar con medias, una prenda que, según la bailarina, dificultaba enormemente la técnica de barra y era incompatible con el tipo de entrenamiento. La coreógrafa intentó, sin éxito, convencer a la artista de lo contrario.

Asimismo, la española recordó un problema logístico que se presentó con la prensa, cuando el hermano de la cantante, Tonino, habría dañado la entrada de su academia con su vehículo al intentar ocultarla de los fotógrafos.

Un incidente que, aunque menor, sumó a las complicaciones de la relación. Este revelador testimonio de la bailarina puso fin a los rumores y ha dado una nueva perspectiva sobre la exigencia profesional de la artista colombiana.

