Shakira fue vista cenando con un amor del pasado y la escena se hizo viral

La cantante colombiana Shakira volvió a ser centro de atención, no por un lanzamiento musical, sino por su vida personal. En los últimos días fue vista cenando en un restaurante de San Diego, California, acompañada por sus hijos y el empresario argentino Antonio de la Rúa, quien fue su pareja a inicios de los años 2000.

La reunión desató una ola de rumores en redes sociales sobre una posible reconciliación, aunque hasta el momento no existen pruebas concretas que confirmen que ambos hayan retomado su relación sentimental.

La escena, captada por algunos fanáticos presentes en el lugar, mostró un ambiente distendido y familiar. Sin cámaras oficiales ni presencia de prensa, la intérprete de “Hips Don’t Lie” y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa compartieron una cena tranquila, lo que bastó para que los seguidores recordaran la historia de amor que marcó una etapa importante en la vida de la artista barranquillera, mucho antes de conocer al exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

Un encuentro que despierta viejos recuerdos

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa se mantuvo durante más de una década y fue considerada en su momento una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo latino. Su separación, ocurrida en 2010, fue seguida de un proceso legal por asuntos económicos que los mantuvo distanciados durante años. Verlos juntos nuevamente genera preguntas: ¿se trata de un simple encuentro cordial o hay algo más detrás?

Rumores en redes, pero sin confirmación oficial

Aunque los seguidores han llenado internet de especulaciones, no hay evidencias claras de una reconciliación. Ni Shakira ni De la Rúa han emitido declaraciones al respecto, y el encuentro podría responder simplemente a la buena relación que ambos mantienen por fuera del foco mediático. Lo cierto es que, una vez más, la vida privada de la artista colombiana acapara titulares en todo el mundo.