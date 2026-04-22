“Me da asco”: el fuerte mensaje por parte de la expareja de Alexa Torres en su contra

Los participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya cumplieron 100 días dentro del recinto y todos celebraron el gran logro por medio de un suculento pastel que el ‘Jefe’ les obsequió.

Sin embargo, las polémicas han crecido en el mundo exterior ya que varias de las parejas, de algunos jugadores, se han llevado la atención al despacharse en contra de los famosos por sus conductas en el juego.

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¿Qué dijo la expareja de Alexa Torres?

Los seguidores del reality han manifestado su asombro ante las conductas protagonizadas por Alexa y Tebi, quienes habrían fingido sentir una atracción que con el paso de los días se fue fortaleciendo. Pese a que ambos famosos poseen sus parejas en el mundo exterior, los participantes decidieron darle continuidad a varios de sus juegos.

Por supuesto, esto ya ha generado amplias reacciones entre los implicados ya que tanto la pareja de Tebi como el de Alexa se tomaron las redes sociales para dar a conocer que, al parecer, habían puesto punto final a sus respectivas relaciones.

Este fue el caso de Jhorman Toloza, quien recientemente habló con el programa La Mega Cúcuta para referirse a la polémica ruptura de su relación con la que llegó a ser su prometida.

“Sinceramente veo las actitudes de ella y me da asco. Ella me va a buscar, yo tengo la certeza y si llega con serenata le echo agua encima. Yo ya puse un alto y ya no quiero casarme con ella, no voy a estar con ella y no pienso volver. Mi familia llora todos los días, mi decisión es que mi mamá no sufra y yo menos”, manifestó.

Así mismo, recalcó que no siente amor por la mujer al hacer referencia a las actitudes que ella ha desarrollado durante su paso por la casa más famosa del país. También, habló sobre Tebi Bernal y los acercamientos que ha tenido con Torres al catalogarlo como un “poco hombre”.

“Para mí lo es, él tiene pareja y un man de esos que se mete con una mujer, que está comprometida, no me respeta a mí como hombre y no la respeta a ella como mujer (...) para mí es un poco hombre. Falta es el acto como tal para decir listo, pero no se necesita el acto para decir que es infidelidad”, explicó.

Exnovio de Alexa da las razones por las que terminó su relación

Toloza también reveló el instante en el que decidió ponerle fin a su relación ya que explicó que verla llorar por otro hombre fue “la gota que derramó el vaso”.

Ante las dudas por la veracidad de la situación, el hombre expresó que no logró dejar pasar otras acciones de Torres como abrazarse con su compañero, ingresar debajo de las cobijas en la misma cama, entre otras actitudes que impulsaron su decisión.