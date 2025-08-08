Exnovio de Laura González reapareció y habló en sus redes sociales: “Me ha sacado toda la plata"

La polémica entre la modelo Laura González, y su expareja, Juan Martín Moreno Palomo, tomó un nuevo y explosivo giro.

El español habló en redes sociales y lanzó duras acusaciones contra la modelo, asegurando que ella lo habría utilizado y se habría aprovechado económicamente.

En una serie de videos, el exnovio de Laura González afirmó que se siente "decepcionado" y la tildó de ser "la persona más mentirosa", dejando en evidencia que su ruptura fue mucho más conflictiva de lo que parecía.

Expareja de Laura González reapareció a hablar de dinero

La controversia, que inició con la denuncia de la modelo sobre la devolución de regalos de lujo, ahora se centra en el aspecto financiero de su relación.

El exnovio de Laura González, quien fue su pareja en Dubái, aseguró en su cuenta de Instagram que su ruptura era algo que "se esperaba" y la acusó de haberle sacado "toda la plata que ha querido".

El empresario expresó su frustración y dolor, sugiriendo que la modelo habría estado con él por interés, lo que ha generado una oleada de comentarios y especulaciones en las plataformas digitales.

Laura González y su exnovio son virales en redes sociales

Además de las fuertes acusaciones económicas, el exnovio de Laura González también se refirió a otros puntos de la relación que han causado revuelo en redes.

El hombre mencionó que la modelo se habría negado a devolverle una camioneta que le había obsequiado, lo que se suma a la lista de conflictos que rodean su separación.

Las declaraciones del español han avivado la polémica y han puesto en tela de juicio la versión inicial de la modelo.

Mientras que Laura González había expuesto la situación con la devolución de regalos, su expareja dio un giro total a la narrativa, presentándose como una víctima de la manipulación.

La situación, que ha sido ampliamente comentada por los internautas, resalta la fragilidad de las relaciones mediáticas y el impacto de los conflictos personales en las redes sociales.