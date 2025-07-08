Exnovio de Laura González se pronunció sobre los lujosos regalos que le dio a la modelo: ¿Qué los hará?

El drama sentimental entre figuras públicas volvió a acaparar la atención en las redes sociales. Lo que comenzó como una denuncia pública por parte de la modelo Laura González sobre la devolución de costosos regalos, tomó un giro inesperado con la respuesta de su expareja.

A través de un video, Juan Martín Moreno Palomo, exnovio de Laura González, anunció que todos los obsequios que la modelo le regresó no se quedarán con él, sino que serán para sus seguidores.

Exnovio de Laura González se pronunció sobre los regalos que le dio a la modelo

El revuelo mediático inició cuando Laura González grabó un video mostrando bolsos de marcas de lujo como Hermès y Chanel, confirmando que se los estaba devolviendo a su expareja.

La modelo aseguró que él la había presionado insistentemente para que le regresara las joyas, accesorios y otros artículos de alto valor que le había dado durante su relación.

Con una actitud firme, Laura González sentenció que no necesitaba nada de él, dejando claro su deseo de cerrar ese capítulo y pasar la página.

¿Juan Martín Moreno entregará regalos de lujo para sus seguidores?

No obstante, la historia no terminó con la devolución. En un video publicado en sus propias redes sociales, Juan Martín Moreno Palomo, exnovio de Laura González, mostró los objetos devueltos y lanzó una propuesta sorprendente a su audiencia.

En sus declaraciones, el empresario afirmó que regalará todos los obsequios a sus seguidores de Instagram, e incluso mencionó la posibilidad de incluir una camioneta en el sorteo.

Esta movida, que ha generado una mezcla de sorpresa e indignación entre los internautas, ha reavivado la polémica en torno a la expareja.

Mientras algunos seguidores celebran la posible oportunidad de recibir un regalo de lujo, otros critican el gesto, considerándolo una manera de continuar el drama público.