Expareja de Beéle estuvo presente en su concierto en Bogotá, ¿habrá reconciliación?

El cantante ha cautivado a sus seguidores, pero en uno de sus shows sorprendió con la presencia de una de sus exparejas.

Foto: AFP
diciembre 01 de 2025
07:53 a. m.
Beéle, uno de los artistas más destacados del momento, ha logrado cautivar al público con sus múltiples conciertos. Sin embargo, en esta ocasión, una de sus exparejas llamó la atención al asistir a uno de sus shows.

¿Por qué Cara Rodríguez estuvo en el concierto de Beéle en Bogotá?

El cantante, de 23 años, hizo historia al convertirse en el primer artista en llenar ocho veces el Movistar Arena. Sus presentaciones estuvieron llenas de emoción, energía y momentos especiales junto a familiares y amigos. Entre ellos, destacaron sus dos hijos, quienes incluso compartieron instantes memorables sobre el escenario.

Precisamente, la presencia de los pequeños fue el motivo por el que Camila “Cara” Rodríguez, madre de los niños, decidió asistir al concierto.

¿Cómo es actualmente la relación entre Beéle y Cara Rodríguez?

Cabe recordar que a mediados de 2024, Beéle fue protagonista de un escándalo mediático relacionado con supuesta infidelidad por parte de Cara Rodríguez con la influenciadora Isabella Ladera.

Pese al pasado polémico, cuando se le preguntó por su relación actual con el artista, Cara se mostró conciliadora. Aseguró que mantiene una buena comunicación con Beéle y dejó claro que la prioridad de ambos es el bienestar de sus hijos.

"Siento que Brandon y yo podemos ser buenos amigos, sobre todo por mis hijos. Yo no tengo nada en contra de él. Por el contrario, le deseo lo más lindo del mundo y me alegra todo lo que está pasando", destacó la creadora de contenido.

