¡Imparable! Beéle anunció su octava fecha en Bogotá: día, hora y más detalles

Brandon de Jesús López Orosco, más conocido artísticamente como Beéle, ha hecho historia dentro de la industria musical, pues con su música se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la región al liderar importantes listas de reproducción y haber logrado grandes éxitos con su más reciente álbum musical ‘Borondo’.

No obstante, dentro de su lista de éxitos también se ha incorporado su récord con el que se ha convertido en el único artista en conquistar más de cinco veces consecutivas un importante escenario musical en la capital.

RELACIONADO Ryan Castro anuncia su próxima canción decembrina con inédito video en redes

Beéle anuncia nueva fecha en Bogotá

El intérprete de ‘Morena’ sorprendió a sus más fieles fanáticos tras anunciar, en las horas más recientes, la octava fecha con la que llenaría una vez más el Movistar Arena tras, a la fecha, haber hecho seis presentaciones consecutivas.

De esta manera, su octavo show se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre en donde marcaría un récord histórico al ser el único artista, hasta ahora, en tener la capacidad de llenar ocho veces seguidas el mismo escenario.

No obstante, han crecido bastante dudas con respecto a la presentación de los artistas Jowell y Randy, quienes también habían programado su concierto para el mismo día en el Movistar Arena. Hasta el momento, ninguna de las entidades promotoras de dicho espectáculo se ha pronunciado con respecto a una cancelación oficial de este último concierto.

Beéle se une a movimiento animalista

Por otro lado, el cantante ha sorprendido a su amplia fanaticada ya que su presencia en el importante escenario musical también ha sido utilizada para enviar diferentes mensajes que invitan a la sociedad a tener mayor conciencia y evitar el maltrato animal.

Fue así como la frase “no más maltrato animal” se logró observar en las pantallas exteriores del recinto durante la primera noche de su espectáculo.

También, para su sexto concierto, el barranquillero sorprendió nuevamente con sus mensajes ya que nuevamente se observó la frase “cielos en calma” que hace parte a una campaña que busca mitigar la pólvora, durante las épocas decembrinas, con el objetivo de cuidar a los animales que se ven afectados por los fuertes ruidos que este material ocasiona al estallar en el cielo.