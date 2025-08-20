Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se hizo cirugía en el rostro: su cambio fue notable

En las últimas horas, una de las importantes exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 reveló en sus redes sociales que se realizó una cirugía en su rostro.

Se trata de Yana Karpova, que ingresó unos meses después de que la competencia ya había empezado y se volvió sensación por su cercanía con Melissa Gate.

Mediante un video, la influencer rusa no solo aclaró quién fue el especialista que le realizó el procedimiento estético, sino que también dejó ver el antes y el después. ¿Cómo luce ahora? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó Yana Karpova, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tras el procedimiento estético en su rostro

Yana Karpova detalló el pasado 19 de agosto de 2025 que se hizo una rinoplastia y que quedó muy conforme con los resultados.

"Hola, espero aceptar la nueva versión de mí que viene muy pronto, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza. Sí, ya no necesito usar filtros en mis fotos", afirmó la influencer y cantante rusa en el video posteado en redes sociales.

Además, en la grabación, Yana Karpova mostró que tras el procedimiento estético quedó con una nariz más respingada y delgada. El resultado fue el siguiente:

¿Yana Karpova, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se realizará otro procedimiento estético?

Aparte de lucir su rinoplastia, Yana Karpova les contó a sus seguidores que ya tiene todo planeado para que próximamente le realicen una liposucción.

Durante los últimos días, la influencer rusa afirmó que siente que subió de peso después de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y que quiere lucir diferente. Por lo tanto, ya está terminado de cuadrar los detalles para que el procedimiento se lleve a cabo.

Sin embargo, hasta el momento, Yana Karpova no ha revelado la fecha en la que le programarán la nueva intervención estética.