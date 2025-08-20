CANAL RCN
Tendencias

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se hizo cirugía en el rostro: su cambio fue notable

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 mostró el antes y el después en sus redes sociales. Vea el video.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
10:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, una de las importantes exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 reveló en sus redes sociales que se realizó una cirugía en su rostro.

Se trata de Yana Karpova, que ingresó unos meses después de que la competencia ya había empezado y se volvió sensación por su cercanía con Melissa Gate.

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia
RELACIONADO

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia

Mediante un video, la influencer rusa no solo aclaró quién fue el especialista que le realizó el procedimiento estético, sino que también dejó ver el antes y el después. ¿Cómo luce ahora? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó Yana Karpova, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tras el procedimiento estético en su rostro

Yana Karpova detalló el pasado 19 de agosto de 2025 que se hizo una rinoplastia y que quedó muy conforme con los resultados.

"Hola, espero aceptar la nueva versión de mí que viene muy pronto, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza. Sí, ya no necesito usar filtros en mis fotos", afirmó la influencer y cantante rusa en el video posteado en redes sociales.

Además, en la grabación, Yana Karpova mostró que tras el procedimiento estético quedó con una nariz más respingada y delgada. El resultado fue el siguiente:

¿Yana Karpova, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se realizará otro procedimiento estético?

Aparte de lucir su rinoplastia, Yana Karpova les contó a sus seguidores que ya tiene todo planeado para que próximamente le realicen una liposucción.

Yana Karpova puso a bailar a Marlon Solórzano al ritmo de Rusia: el video encendió las redes
RELACIONADO

Yana Karpova puso a bailar a Marlon Solórzano al ritmo de Rusia: el video encendió las redes

Durante los últimos días, la influencer rusa afirmó que siente que subió de peso después de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y que quiere lucir diferente. Por lo tanto, ya está terminado de cuadrar los detalles para que el procedimiento se lleve a cabo.

Sin embargo, hasta el momento, Yana Karpova no ha revelado la fecha en la que le programarán la nueva intervención estética.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Viral

En VIDEO I Influencers registran el instante en el que casi pierden la vida mientras grababan

Inteligencia Artificial

ChatGPT-5: la actualización que habría vuelto distante la interacción con los usuarios

Otras Noticias

Atlético Nacional

Nacional cayó en Libertadores y las redes sociales no perdonaron: mejores memes

Atlético Nacional se fue eliminado de la Copa Libertadores y las redes sociales no perdonaron con los memes.

México

Hallaron seis cabezas humanas en una carretera del centro de México: esto se sabe

En otra zona, también se reportó el hallazgo de más partes humanas.

Barranquilla

Video | Integrantes de Los Costeños habrían robado cerca de 1.000 millones de una joyería en Barranquilla

Finanzas personales

Tome nota: tiempo en el que una deuda por tarjeta de crédito se prescribe en Colombia

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal