Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Yana Karpova, decidió poner fin a los rumores que la rodean desde su salida del reality.

A través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, la joven rusa Yana Karpova rompió el silencio y abordó las especulaciones más insistentes de sus seguidores: si su actual pareja, Marlon, le es infiel y cuál es su verdadera relación con su exnovio, Cris Valencia.

Sus respuestas, claras y directas, ofrecieron una mirada íntima a su vida sentimental, desmintiendo chismes y reafirmando su felicidad en esta nueva etapa.

Yana Karpova respondió a su relación con Marlon Solórzano

Con franqueza, Karpova defendió su relación actual con Marlon ante la pregunta de si él le "pone los cachos".

Ustedes creen que Marlon es un niño? Él ya es un hombre que sabe lo que quiere, lo que tiene y lo que puede perder si descarilla. Él ha estado en uno de los momentos más vulnerables de mi vida y me demostró que está firme conmigo, fue su contundente respuesta.

Este mensaje no solo desmintió la supuesta infidelidad, sino que también destacó la solidez y el apoyo mutuo en su noviazgo.

La verdad sobre el romance de Yana Karpova con Cris Valencia

El siguiente tema que abordó Yana Karpova fue su breve, pero intenso romance con Cris Valencia.

Ante la pregunta de un fanático que le preguntaba si estaba "muy feliz con Cris", Yana jugó con las palabras y corrigió la pregunta, respondiendo:

¿Querías decir SIN? La verdad estoy muy feliz. Tengo una nueva etapa en mi vida y me siento muy bien. Amo mi vida en el presente.

Con esta respuesta, la exconcursante dejó claro que su relación con el cantante es cosa del pasado y que ha logrado encontrar la paz y la felicidad en su presente.