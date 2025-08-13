CANAL RCN
Tendencias

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia

Yana Karpova respondió sin filtros: habló sobre la supuesta infidelidad de Marlon y el estado de su relación con Cris Valencia.

Yana Karpova rumores infidelidad Marlon y Cris Valencia
Foto: IG Yana, Cris Valencia y Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Yana Karpova, decidió poner fin a los rumores que la rodean desde su salida del reality.

A través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, la joven rusa Yana Karpova rompió el silencio y abordó las especulaciones más insistentes de sus seguidores: si su actual pareja, Marlon, le es infiel y cuál es su verdadera relación con su exnovio, Cris Valencia.

Sus respuestas, claras y directas, ofrecieron una mirada íntima a su vida sentimental, desmintiendo chismes y reafirmando su felicidad en esta nueva etapa.

Yana Karpova respondió a su relación con Marlon Solórzano

Con franqueza, Karpova defendió su relación actual con Marlon ante la pregunta de si él le "pone los cachos".

Ustedes creen que Marlon es un niño? Él ya es un hombre que sabe lo que quiere, lo que tiene y lo que puede perder si descarilla. Él ha estado en uno de los momentos más vulnerables de mi vida y me demostró que está firme conmigo, fue su contundente respuesta.

Este mensaje no solo desmintió la supuesta infidelidad, sino que también destacó la solidez y el apoyo mutuo en su noviazgo.

La verdad sobre el romance de Yana Karpova con Cris Valencia

El siguiente tema que abordó Yana Karpova fue su breve, pero intenso romance con Cris Valencia.

Ante la pregunta de un fanático que le preguntaba si estaba "muy feliz con Cris", Yana jugó con las palabras y corrigió la pregunta, respondiendo:

¿Querías decir SIN? La verdad estoy muy feliz. Tengo una nueva etapa en mi vida y me siento muy bien. Amo mi vida en el presente.

Con esta respuesta, la exconcursante dejó claro que su relación con el cantante es cosa del pasado y que ha logrado encontrar la paz y la felicidad en su presente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda de forma anónima, denuncia grave problema en redes

Artistas

Jhonny Rivera canceló concierto por brutal pelea: 30 heridos en La Unión, Nariño

Masterchef Celebrity Colombia

“Soy la que menos le agrada”: Michelle rompe el silencio sobre su disgusto con Valentina en MasterChef

Otras Noticias

Papa León XIV

Madonna hace llamado al papa León XIV para visitar Gaza: “antes de que sea demasiado tarde”

La estrella del pop hizo un importante llamado al sumo pontífice para llevar a cabo una misión humanitaria.

Santa Marta

Capturan en Santa Marta a ‘Deivi’, presunto miembro del Clan del Golfo

Alias Daivi sería protagonista de confrontaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada por el dominio de rutas del narcotráfico.

Enfermedades

Estrés postraumático: el trastorno que padecen algunos militares después de la guerra

Dólar

Dólar en Colombia hoy 13 de agosto: volvió a caer y tocó su precio más bajo en días

Atlético Nacional

Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores