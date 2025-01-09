“La brujería es real”: exparticipante de MasterChef Celebrity revela anécdota paranormal

Los colombianos no han parado de comentar los sucesos más virales de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2025, pues sus participantes se han llevado la atención de millones de televidentes e internautas.

No obstante, la vida de algunos exparticipantes sigue dando de qué hablar debido a la alta popularidad que han alcanzado después de su paso por el exitoso reality del Canal RCN.

Exparticipante de MasterChef Celebrity comenta anécdota paranormal

En una nueva oportunidad, el actor Julián Zuluaga, quien se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia, se tomó un espacio en el Cartel Paranormal de La Mega para compartir algunas anécdotas inexplicables de las que ha sido testigo durante su vida.

Según el actor, quien también hizo parte del elenco de la serie Darío Gómez, del Canal RCN, comentó que dicha historia del cantante colombiano abordó diferentes temas en los que la magia oscura estaba fuertemente involucrada.

Por este motivo, Zuluaga manifestó su convicción de que dicho mal existe ya que reveló algunas anécdotas paranormales que se suscitaron durante el proceso de grabación de la producción.

“Unos amigos me contaron historias de brujerías muy fuertes donde les hacían amarres o entierros. También, a una amiga le tuvieron que hacer una limpieza ya que se le empezaron a romper las baldosas de la casa y no pudo asistir a uno de los ensayos por esa situación”, reveló el actor.

Nicolás de Zubiría se molesta con participantes en MasterChef

Por otro lado, el temor en la cocina más famosa del país ha continuado desatando dudas entre los cocineros, quienes han manifestado su intención de continuar en la competencia y no ser eliminados.

En una reciente ocasión, los participantes tuvieron que enfrentar un reto en parejas por lo que Patty y Valeria tuvieron que trabajar juntas para cocinar un asado. No obstante, el chef Nicolás de Zubiría expresó su inconformidad al ver el plato en el atril ya que las mujeres presentaron croquetas de carne servidas en pinchos de madera.

Según las palabras del juez, quien se dejó ver bastante molesto, habría aconsejado a las mujeres, durante el tiempo en la cocina, de que no era una buena opción presentar la carne de dicha manera. Así mismo, la chef Belén recalcó que Patty no estaría acatando las sugerencias de los chefs en los retos más recientes.