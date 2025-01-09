“Hace milagros”: fanática en silla de ruedas se levanta en pleno concierto de Shakira

Shakira ha impactado a sus más fieles fanáticos con los icónicos shows que ha preparado para cada una de las ciudades que ha visitado con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Con esta ha logrado romper récords mundiales en ventas, número de conciertos, cantidad de asistentes, entre otros factores.

Sus más recientes presentaciones en México han marcado un hito sin precedentes ya que sus shows han estado llenos de sorpresas que han sido tema de conversación en diferentes redes sociales.

Fanática en silla de ruedas en concierto de Shakira

La intérprete de ‘Loba’ ofreció un nuevo concierto en el Estadio GNP, en la Ciudad de México, por lo que el evento convocó a miles de asistentes que se consagraron en una noche llena de música, coreografías, efectos especiales, y más sorpresas.

Sin embargo, un hecho captó la atención de miles de usuarios y asistentes, quienes cuestionaron a una fanática que ingresó en silla de ruedas y que, de manera repentina, se levantó de la misma para subirse en ella y obtener una mejor vista del show.

Los fanáticos se percataron rápidamente del suceso por lo que decidieron grabar el hecho con sus teléfonos y subir los clips en diferentes redes sociales. Algunos de los usuarios tildaron a la barranquillera como “santa Shakira” ya que aseguraron, de manera irónica, que la artista podía hacer milagros al levantar a los inválidos.

Pese al humor que generó la situación, otros internautas manifestaron que la mujer habría cometido una grave falta de respeto al fingir aparentemente una discapacidad y hacer uso de la silla de ruedas con el objetivo de tener una mejor vista del espectáculo.

Shakira sorprende al cantar rancheras

Por otro lado, la presentación de la artista estuvo marcada por diferentes sorpresas ya que la barranquillera decidió hacer un homenaje a la música ranchera al interpretar la canción ‘Sombras’ junto a un grupo de mariachis.

Así mismo, la gran sorpresa de la noche fue la presencia de la cantante Belinda, quien llegó al escenario para desatar conmoción entre los asistentes e interpretar la canción ‘Día de enero’ junto a la colombiana.