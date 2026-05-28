Estallan los problemas en La Casa de los Famosos con el regreso de todos los exjugadores

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está llegando a su fin y los cuatro finalistas han expresado su nostalgia por salir de la casa más popular del país.

Aunque la emoción se ha elevado por conocer al participante que se llevará los 400 millones de pesos, los problemas han vuelto a adueñarse del recinto por cuenta de los exparticipantes que regresaron al lugar.

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¿Qué pasó hoy en La Casa de los Famosos?

El debate no solo dejó en evidencia algunas de las razones por parte de los finalistas para llevarse el triunfo, pues también trajo de regreso a la gran mayoría de exparticipantes para acompañar a los últimos jugadores del programa.

Pero la calma no ha estado presente desde estos reingresos ya que varios de los famosos aprovecharon su presencia para enfrentar a sus contrincantes y aclarar algunos de las polémicas más virales de la temporada.

Sin embargo, dichos reclamos no fueron del todo agradables ya que Manuela Gómez se fue contra Beba de la Cruz al manifestarle que era una persona “grosera” por no saludarla al llegar nuevamente al Canal RCN.

Otra de las discusiones más acaloradas se generó entre ‘Campanita’ y Sofía Jaramillo ya que el hombre presumió haber llegado hasta el top 7 a diferencia de la modelo, quien salió durante los primeros meses de juego.

Mariana Zapata también ingresó a esta discusión ya que la mujer decidió enfrentar a Jaramillo al defender los argumentos que estaba expresando el deportista. No obstante, entre ambas se desató un conflicto en el que se hicieron comentarios ofensivos.

El congelado de Juanse también generó polémica, pues Beba de la Cruz estalló contra el cantante al ser tildada como una "mala persona".

¿Cuándo se va a terminar La Casa de los Famosos?

La gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 será durante la gala del próximo viernes 29 de mayo. Dicho espacio estará lleno de sorpresas para los finalistas, quienes tendrán que enfrentar una jornada llena de campañas para ser los últimos en apagar las luces de la casa más famosa del país.

Así mismo, se espera que para esta temporada los exparticipantes también acompañen a los finalistas desde el mundo exterior para recibir al cuarto, tercer, segundo y primer lugar de la edición 2026.