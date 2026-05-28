Melissa Martínez respondió a rumores de romance con Altafulla

Melissa Martínez decidió reaccionar públicamente a los rumores que la relacionan sentimentalmente con el cantante Andrés Altafulla. La periodista deportiva se pronunció a través de un video en redes sociales y, fiel a su estilo, respondió con humor a los comentarios que se volvieron virales en los últimos días.

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Todo comenzó luego de que Melissa apareciera en un video usando una canción de Altafulla, publicación que rápidamente despertó especulaciones entre seguidores y páginas de entretenimiento. Incluso, varios usuarios interpretaron algunas interacciones del cantante como posibles indirectas románticas.

Sin embargo, la presentadora dejó claro que todo se trata de una amistad y aprovechó la situación para bromear sobre los rumores que circulan en internet.

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre Altafulla?

La periodista compartió un video mientras era maquillada y conversaba con Valentina, una de las personas que la ayuda con sus redes sociales y agenda diaria.

Durante la charla, Melissa mencionó otro contenido que había grabado recientemente junto al exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla, quien también ha sido relacionado con ella por algunos usuarios en redes.

En medio de las risas, Melissa reaccionó a toda la conversación diciendo: “Dios, entonces qué pasará, ¿me quedaré con el rubio o con el moreno?”.

Luego agregó otra frase que rápidamente empezó a circular entre sus seguidores: “¿Me quedaré con el veterano o con el más pollo?”, dejando claro el tono relajado con el que tomó toda la situación.

Finalmente, la presentadora cerró el tema con una frase que muchos interpretaron como una respuesta definitiva frente a los rumores: “¿Ustedes no tienen amigos?”.

¿Por qué surgieron los rumores entre Melissa y Altafulla?

Las especulaciones comenzaron después de que Andrés Altafulla compartiera un video promocionando una de sus canciones y Melissa apareciera interactuando con el contenido.

Posteriormente, algunos mensajes del cantante en redes sociales alimentaron aún más las versiones de un posible romance, especialmente entre seguidores que empezaron a comentar cada publicación de ambos.

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Aunque ninguno confirmó una relación sentimental, las interacciones fueron suficientes para convertir el tema en tendencia en plataformas como Instagram y TikTok.

Melissa Martínez, una de las periodistas deportivas más seguidas del país, suele generar conversación en redes por su estilo espontáneo y cercano con sus seguidores. Por eso, cualquier publicación relacionada con su vida personal rápidamente toma fuerza entre los usuarios.

Por ahora, la propia presentadora dejó claro que no existe ningún romance confirmado y que simplemente mantiene una buena relación de amistad tanto con Altafulla como con otras figuras públicas con las que comparte contenido.