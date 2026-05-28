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Fuerzas militares despliegan 408.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones

Actualmente, el 90% del material ya está en los sitios de votación, y se adelantan operaciones aéreas para cubrir el 10% restante.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
08:21 a. m.
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En vísperas de la jornada electoral de este domingo, el coronel José Luis Bastidas, gerente del Plan Democracia de las Fuerzas Militares, confirmó en entrevista con Noticias RCN que más de 408.000 soldados y policías estarán desplegados en todo el país para proteger los 13.489 puestos de votación y garantizar el libre ejercicio del voto.

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El oficial destacó que este operativo es resultado de un planeamiento de más de un año, iniciado con las elecciones de Congreso del pasado 8 de marzo. “Nuestro compromiso es que los colombianos puedan asistir con tranquilidad a este encuentro con la democracia”, afirmó Bastidas, quien transmitió también el saludo del comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto.

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393 puntos bajo especial vigilancia

El coronel explicó que existen 393 puntos microfocalizados donde se han identificado riesgos de violencia o fraude electoral. Estos lugares fueron definidos tras cruzar alertas de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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“Son veredas o sitios específicos dentro de municipios que requieren atención especial. Allí tenemos presencia física de soldados y policías para mitigar cualquier amenaza”, precisó Bastidas.

El oficial recordó que, según la MOE, 385 municipios presentan alertas por violencia y presencia de grupos armados ilegales, lo que refuerza la necesidad de este despliegue.

Denuncias y control al fraude

El coronel Bastidas reiteró que los ciudadanos pueden acercarse a uniformados para denunciar irregularidades o comunicarse a la línea 157, habilitada para reportar delitos contra el voto libre. “En las elecciones de marzo incautamos más de 3.000 millones de pesos que estaban siendo repartidos para la compra de votos. Con estos mecanismos vamos a neutralizar esas prácticas”, aseguró.

El oficial aclaró que las Fuerzas Militares no tienen contacto directo con el material electoral ni con el voto ciudadano, pero sí apoyan en la escolta y transporte de los kits hacia zonas de difícil acceso. Actualmente, el 90% del material ya está en los sitios de votación, y se adelantan operaciones aéreas para cubrir el 10% restante.

Sobre la situación en el Guaviare, donde se registraron enfrentamientos entre disidencias, Bastidas confirmó un operativo especial con refuerzo de tropas para proteger a la población y garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

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