Equipo de Yeison Jiménez reveló fragmento del que será su próximo éxito musical

Ya han transcurrido seis meses desde el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. El impacto de su partida ha marcado a todo el gremio artístico por lo que cientos de fanáticos han exaltado su gran aporte para el género regional.

Fueron decenas de éxitos los que el artista logró posicionar en vida. Sin embargo, según su esposa Sonia Restrepo y el productor musical Georgy Parra, son varias las canciones que el caldense no solo compuso, sino que también dejó grabadas.

Así lo dio a conocer Parra, quien reveló en redes sociales un fragmento de una de las últimas notas de voz de Jiménez en donde, de manera coincidencial, manifestó que tenía bastante música para lanzar.

Nueva canción de Yeison Jiménez

Por medio de las historias de la cuenta oficial de Instagram del artista se dio a conocer un pequeño fragmento de la canción que, desde ya, promete ser una gran éxito musical.

En dichas historias también se compartió un texto en donde se recordaron los primeros seis meses del accidente y la importancia de escuchar nuevas canciones para sus fanáticos.

“Han sido seis meses leyendo cada mensaje, cada historia y cada comentario donde nos cuentan cuánto extrañan a Yeison. Y sabemos que hay cosas que el tiempo no cambia (...). El amor es una de ellas”, aseguraron.

Así mismo, el equipo dio a conocer que era momento de que los “jimenistas” pudieran conocer una parte especial de la carrera del artista, pues esta sería la música después de su fallecimiento.

“Después de estos meses, llegó el momento de compartir con ustedes una parte muy especial de Yeison: la primera canción que conoceremos desde su partida. Sin duda, este también sea otro de esos éxitos que Yeison soñó con compartir con ustedes”, añadieron.

¿Cómo suena la nueva canción de Yeison Jiménez?

La melodía desde ya se perfila como uno de los grandes éxitos musicales del cantante. En este fragmento se logra escuchar el estilo característico de la ranchera tradicional que logró posicionar durante toda su carrera musical.