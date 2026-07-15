"Ya no puedo pedir más": Lionel Messi rompe el silencio tras la épica remontada de Argentina

Argentina volvió a demostrar por qué es la vigente campeona del mundo. La Albiceleste remontó un partido que parecía perdido frente a Inglaterra y se impuso 2-1 para clasificar a la final del Mundial 2026, donde buscará defender el título frente a España.

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Tras el emocionante encuentro, Lionel Messi habló con los medios y dejó un mensaje cargado de emoción, orgullo y agradecimiento. El capitán argentino destacó el esfuerzo del grupo y aseguró que este equipo ha vuelto a demostrar su carácter en los momentos más difíciles.

Messi destacó el carácter de Argentina tras eliminar a Inglaterra

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni estuvo abajo en el marcador durante buena parte del segundo tiempo, pero reaccionó con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar una remontada que desató la celebración de millones de argentinos.

Para Messi, la clasificación es el reflejo del espíritu competitivo que ha mostrado el plantel durante todo el torneo.

"Es una locura lo que viene consiguiendo este grupo. Estamos otra vez en una final del mundo y hoy volvimos a meternos entre los dos mejores. Duela a quien le duela y diga lo que diga, este grupo demuestra que dentro de la cancha nadie le regala nada y que compite, que busca los partidos con amor propio y con fuego. Metimos a Inglaterra en un arco cuando estábamos con el resultado abajo. Estoy feliz y orgulloso de darle una alegría más al pueblo argentino".

"Dejando el máximo en cada partido, jugando 120 minutos en varios encuentros. Este grupo viene haciendo un desgaste enorme en todo el Mundial, pero queda un pasito más y vamos a seguir intentando".

"Ya no puedo pedir más"

Messi reconoció que disputar una nueva final mundialista supera cualquier expectativa que podía tener en esta etapa de su carrera.

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"La verdad es que ya no podemos pedir más. Volver a jugar una final del mundo... Dios es muy grande, pero ya no puedo pedir más. Soy un agradecido por todo lo que me dio y que sea lo que Dios quiera".

El capitán también confesó que la semifinal tuvo un significado especial desde antes del pitazo inicial.

"Esta Copa del Mundo ha sido absolutamente loca. Llegar a otra final es increíble. Aunque fue un partido de fútbol, desde que comenzó el himno nacional vivimos algo especial. Esta no fue solo otra victoria, el pueblo argentino la quería desesperadamente".

Ahora, con la clasificación asegurada, Messi buscará conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva cuando Argentina enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.