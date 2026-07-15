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El ofrecimiento del gobierno de la Espriella a EE. UU. para la transición de Venezuela

Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, planteó a Washington convertir a Colombia en una plataforma de democratización venezolana.

El ofrecimiento del gobierno de la Espriella a EE. UU. para la transición de Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 15 de 2026
06:45 p. m.
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En las últimas horas, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, propuso al gobierno estadounidense una colaboración estratégica para impulsar una transición política en Venezuela.

Estamos aquí para brindar seguridad económica y seguridad nacional, para fortalecerlas en nuestro país y contribuir a consolidarlas también en los Estados Unidos. Para ver a Colombia como un socio estratégico, como una plataforma de democratización en Venezuela.

De acuerdo con Restrepo, el ofrecimiento incluye perspectivas económicas concretas. "Imaginen las posibilidades que podríamos tener también para importar gas de Venezuela de una forma diferente”.

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Vicepresidente electo consolida relaciones estratégicas con EE. UU.

Restrepo viajó a Estados Unidos acompañado de varios ministros del gabinete entrante, incluyendo a Omar Bula, futuro canciller con más de dos décadas de experiencia en puestos diplomáticos y la ONU.

"Revisaremos nuestras relaciones con otras agencias y con las organizaciones multilaterales, porque tenemos el objetivo de recortar costos, pero también de racionalizar nuestras relaciones y de ser menos dependientes de las decisiones que tomen las organizaciones multilaterales", explicó Bula.

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La agenda en Washington del gobierno electo incluyó reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de un encuentro programado para el miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Frente a este encuentro, el vicepresidente electo señaló: “Reafirmamos una agenda común basada en la seguridad, la inversión, el comercio, la cooperación, una migración ordenada y la generación de oportunidades para nuestros ciudadanos”.

Asimismo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó que “restablecimos el diálogo directo con el Banco Mundial y avanzamos en una agenda de cooperación para impulsar proyectos estratégicos en infraestructura, estabilidad fiscal, salud, energía y desarrollo regional”.

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