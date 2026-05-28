Se prenden las alarmas antes del Mundial: alertan riesgo de lavado de dinero y trata de personas

En dos semanas, el balón rodará en el Estadio Ciudad de México, dándole inicio a lo que cada cuatro años esperan los fanáticos del fútbol: la Copa Mundial.

La edición de este 2026 será especial por tres aspectos. Será la primera edición que tiene tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá. Además, contará con más selecciones, debido a que la FIFA amplió el número de selecciones participantes a 48.

¿Cuántos días faltan para el Mundial?

El tercer aspecto es que el certamen volverá a realizarse en el verano (periodo de junio a julio). La última vez que se hizo en estas fechas fue en Rusia 2018, dado que, por las altas temperaturas, Qatar 2022 se disputó a final de año.

Al ser un evento de tal magnitud, las autoridades redoblan esfuerzos para que nada manche la fiesta del fútbol. Por eso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México emitieron algunas alertas de prevención.

La primera advertencia tiene que ver con el lavado de activos. Si bien es cierto que el Mundial traerá impactos económicos positivos para las naciones, también puede ser el foco de actividades ilícitas con el dinero.

El llamado, entonces, es a denunciar aquellas personas u organizaciones que camuflen rentas ilícitas en el sistema bancario.

Los riesgos para los fanáticos

La otra alarma tiene relación con el riesgo de explotación o trata de personas. Teniendo en cuenta la expectativa que genera estar presente en el certamen internacional, los criminales se aprovechan para engañar a los turistas y hacerlos caer en sus redes.

Estos llamados se suman a la investigación que las fiscales de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron acerca de posibles irregularidades con la boletería. Tienen bajo la lupa los altos costos y problemas que han tenido las personas luego de adquirirlas con cambios inesperados.