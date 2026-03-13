"Muy difícil": famosa vidente realizó predicción sobre lo que pasaría en Colombia tras la elección del nuevo presidente

Colombia se encuentra en una época electoral importante en la que los candidatos presidenciales están terminando de definir sus fórmulas vicepresidenciales.

Además, posterior a esa etapa, comenzarán a realizar campaña para plantear sus propuestas frente al pueblo y tratar de obtener un apoyo multitudinario.

La primera vuelta presidencial se realizará el 31 de mayo de 2026 y, en caso de que se requiera, la segunda vuelta sería el 21 de junio.

En medio de esa situación, Evelyn Catalina Giraldo, una vidente que tiene 23.000 seguidores en TikTok, sorprendió al realizar una predicción sobre lo que podría pasar en Colombia en el nuevo mandato.

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Esto es lo que podría pasar en Colombia entre el 2026 y el 2030, según la famosa vidente

A diferencia de Mhoni Vidente, Evelyn Catalina Giraldo no reveló cuál candidato podría quedarse con la presidencia de Colombia.

Sin embargo, tras leer sus cartas, indicó que podrían empezar tiempos bastante complejos.

"¿Qué viene? Vienen períodos muy duros y muy difíciles para Colombia, en cuanto a la política. Se vienen conflictos y va a haber marchas, manifestaciones y protestas", dijo la vidente.

"Va a ser uno de los períodos más difíciles y vamos a seguir con las mismas creencias. No va a cambiar mucho la situación", añadió.

No obstante, resta esperar si su visión se ajusta o no a la realidad.

¿Qué han dicho otros videntes sobre la presidencia de Colombia?

Mhoni Vidente habló de las elecciones tras las votaciones del 8 de marzo de 2026 e indicó que, desde su lectura, podría ganar un candidato de 'derecha'.

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No obstante, la reconocida astróloga radicada en México también manifestó que el veredicto sería bastante reñido.

Es importante recordar que las consultas interpartidistas fueron ganadas por Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras.