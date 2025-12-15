Famosa actriz se suma a La Casa de los Famosos Colombia: El 'Jefe' confirmó nueva participante

La expectativa alrededor de La Casa de los Famosos Colombia sigue creciendo y, poco a poco, el exitoso reality del Canal RCN continúa revelando nuevas sorpresas para su próxima temporada.

En las últimas horas, fue el propio ‘Jefe’ quien confirmó el ingreso de una nueva participante, anuncio que de inmediato encendió las redes sociales y puso a hablar a los seguidores del programa.

Se trata de Marilyn Patiño, actriz caleña con una amplia trayectoria en la televisión nacional, quien se suma oficialmente a la tercera edición del formato.

La confirmación se dio en la mañana de este 15 de diciembre, consolidando su nombre como una de las figuras que convivirá bajo el mismo techo, las 24 horas del día, frente a las cámaras.

Marilyn Patiño se suma a la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia 3

Con 43 años, Marilyn Patiño es un rostro reconocido por el público colombiano gracias a su participación en diversas novelas, producciones de ficción y programas de entretenimiento.

En los últimos años, la artista también ha explorado otros caminos creativos. Incursionó en la música popular y, en 2024, presentó su libro autobiográfico.

La historia personal de Marilyn Patiño que conocerán los televidentes

Más allá de su trayectoria artística, la vida personal de Marilyn Patiño ha generado gran interés. Es madre de tres hijos: Valentín, Samuel y la pequeña Milagros, quien nació el 1 de enero de 2025. Los dos mayores son fruto de su relación con el empresario Héctor Fabián Bonilla Ulloa, fallecido en octubre de 2023, una pérdida que la actriz ha descrito públicamente como uno de los golpes más duros de su vida.

Por el momento, el ‘Jefe’ continúa revelando gradualmente los nombres de los participantes, pero aún no confirma la fecha oficial de estreno.

Sin embargo, la llegada de Marilyn Patiño refuerza la expectativa y anticipa una temporada cargada de emociones, historias personales y convivencia intensa que promete dar mucho de qué hablar.