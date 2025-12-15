CANAL RCN
Tendencias

Famosa actriz se suma a La Casa de los Famosos Colombia: El 'Jefe' confirmó nueva participante

La Casa de los Famosos Colombia suma una nueva habitante para su próxima temporada: el 'Jefe' confirmó a famosa actriz.

La Casa de los Famosos Temporada 3
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
08:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expectativa alrededor de La Casa de los Famosos Colombia sigue creciendo y, poco a poco, el exitoso reality del Canal RCN continúa revelando nuevas sorpresas para su próxima temporada.

Johanna Fadul rompe el silencio tras comentarios por su participación en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Johanna Fadul rompe el silencio tras comentarios por su participación en La Casa de los Famosos

En las últimas horas, fue el propio ‘Jefe’ quien confirmó el ingreso de una nueva participante, anuncio que de inmediato encendió las redes sociales y puso a hablar a los seguidores del programa.

Se trata de Marilyn Patiño, actriz caleña con una amplia trayectoria en la televisión nacional, quien se suma oficialmente a la tercera edición del formato.

La confirmación se dio en la mañana de este 15 de diciembre, consolidando su nombre como una de las figuras que convivirá bajo el mismo techo, las 24 horas del día, frente a las cámaras.

Marilyn Patiño se suma a la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia 3

Con 43 años, Marilyn Patiño es un rostro reconocido por el público colombiano gracias a su participación en diversas novelas, producciones de ficción y programas de entretenimiento.

La Casa de los Famosos Colombia tiene un nuevo integrante: lo eligió El Jefe sin votaciones
RELACIONADO

La Casa de los Famosos Colombia tiene un nuevo integrante: lo eligió El Jefe sin votaciones

En los últimos años, la artista también ha explorado otros caminos creativos. Incursionó en la música popular y, en 2024, presentó su libro autobiográfico.

La historia personal de Marilyn Patiño que conocerán los televidentes

Más allá de su trayectoria artística, la vida personal de Marilyn Patiño ha generado gran interés. Es madre de tres hijos: Valentín, Samuel y la pequeña Milagros, quien nació el 1 de enero de 2025. Los dos mayores son fruto de su relación con el empresario Héctor Fabián Bonilla Ulloa, fallecido en octubre de 2023, una pérdida que la actriz ha descrito públicamente como uno de los golpes más duros de su vida.

Por el momento, el ‘Jefe’ continúa revelando gradualmente los nombres de los participantes, pero aún no confirma la fecha oficial de estreno.

Nicolás Arrieta es el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026
RELACIONADO

Nicolás Arrieta es el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026

Sin embargo, la llegada de Marilyn Patiño refuerza la expectativa y anticipa una temporada cargada de emociones, historias personales y convivencia intensa que promete dar mucho de qué hablar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025

Disney

Disney invierte 1.000 millones de dólares en OpenAI para el uso de personajes

Astrología

Revelan la inquietante profecía de Baba Vanga que se cumpliría antes del 2025

Otras Noticias

Prima

Prima extralegal 2025: ¿Cuáles trabajadores la reciben a fin de año y de cuánto es el pago?

Conozca qué trabajadores recibirán prima extralegal en 2025, quiénes no tienen derecho y de cuánto puede ser el pago a fin de año en Colombia.

Nariño

Video captó cómo una estudiante de colegio vendía droga a sus compañeros en Nariño

La joven era la encargada de distribuir las drogas sintéticas a tan solo una cuadra de la institución.

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?

Independiente Medellín

El grande de Suramérica que va por Washington Aguerre: están negociando y se iría de Medellín

Artistas

Falleció reconocido músico y humorista argentino a los 86 años