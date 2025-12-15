Karol G muestra el radical cambio de look que se realizó tras sus vacaciones en Hawái

Carolina Giraldo ha vuelto a sorprender a sus más fieles fanáticos al compartir novedosos detalles de su más reciente cambio de look con el que volvió a desatar comentarios y despertar rumores sobre su actual situación sentimental.

Por medio de sus historias, en su cuenta oficial de Instagram, la mujer también reveló detalles inéditos de sus más recientes vacaciones en donde habría compartido con su familia y amigos más cercanos.

Karol G muestra su cambio de look

En las horas más recientes, la intérprete de ‘Papasito’ se tomó las redes sociales para compartir imágenes de sus vacaciones en donde se observan paisajes, comida, licor, entre otras actividades que hizo en compañía de sus seres queridos.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención correspondió al de su nuevo cambio de look ya que la cantante publicó fotografías de una amplia cantidad de cabello en el suelo y, seguido de eso, una selfie frente al espejo del baño en donde dejó ver su nueva y corta cabellera que llegó un poco más abajo de su rostro.

Por supuesto, las imágenes ya han generado amplio impacto entre sus más fieles fanáticos ya que algunos usuarios manifestaron que dicho cambio podría reflejar las etapas que Carolina estaría cerrando al dar por finalizada su relación con Feid.

Así mismo, dio a conocer que duró aproximadamente un mes en Hawái donde tuvo la oportunidad de vivir un espacio para reconectar consigo misma y darle la bienvenida a una nueva etapa en su carrera musical. Fue así como cientos de internautas también manifestaron que la antioqueña se estaría preparando para anunciar próximamente su gira mundial.

Karol G sorprende con su premier mundial

Por otro lado, la cantante antioqueña también sorprendió con el más reciente lanzamiento de su premier oficial con la que dio a conocer los videos de algunas de sus canciones más emblemáticas de su álbum ‘Tropicoqueta’.

No obstante, varios internautas manifestaron su incertidumbre ya que la mujer no incluyó su colaboración con ‘Feid’ por lo que aumentaron las especulaciones sobre una posible ruptura sentimental.

Pese a que ninguno de los cantantes ha hecho oficial el rumor ni han eliminado sus post en conjunto, miles de seguidores aseguraron que los antioqueños finalizaron su relación a mediados del 2025.