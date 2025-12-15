¡Romántico momento! Habitante de La casa de los famosos Colombia se comprometió en el concierto de J Balvin

El pasado 13 de diciembre, J Balvin ofreció un espectacular concierto en Bogotá, un evento que contó con invitados de alto nivel y momentos inolvidables para el público.

Así fue el compromiso de una habitante de La casa de los famosos Colombia en el concierto de J Balvin

Se trata de Alexa Torres, una de las participantes confirmadas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La influenciadora vivió uno de los momentos más especiales de su vida durante el show, cuando recibió una inesperada propuesta de matrimonio.

A través de sus redes sociales, Alexa compartió el emotivo instante en el que su pareja, el creador de contenido Jhorman Toloza, se arrodilló frente a decenas de asistentes para pedirle la mano, entregándole un anillo de compromiso, mientras el público celebraba la romántica escena.

El compromiso ocurrió después de uno de los momentos más emotivos del concierto, cuando J Balvin recibió la sorpresa de la visita de su pareja Valentina Ferrer, junto a su hijo Río, lo que desató la ovación del público.

¿Qué dijo Alexa Torres tras la propuesta?

Tras aceptar la propuesta, la influencer expresó su felicidad y emoción, y manifestó su deseo de que J Balvin asista a su boda e interprete la canción “Río”, tema que tiene un significado especial para la pareja.

Aún no me lo creo.Vamos a compartir nuestra vida juntos cielo @jhormantol Y gracias a @jbalvin por esa canción tan hermos...ahora queremos que la cante en la boda, comentó la influencer.

Varios seguidores celebraron esta nueva propuesta y la colmaron de mensajes de apoyo en el inicio de esta nueva etapa de su vida.